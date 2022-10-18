Цікаво, що частину танків та іншої зброї Білорусь вивозить в Росію, водночас Росія завозить дещо іншу зброю на територію Білорусі. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Росія підставляє під удар Білорусь

Сьогодні ризики для України є зрозумілими. Однак, як зауважує військовий експерт, сьогодні риторика білоруської влади свідчить про те, що країна може готувати військові провокації й проти інших країн, зокрема – Литви й Польщі.

Не виключено, що ситуація з повномасштабною російською агресією довела до такого стану, що локального протистояння з НАТО та Європою неможливо буде уникнути,

– вважає він.

Вочевидь, додає експерт, Путін хоче поставити під удар Білорусь, щоб звідти активно погрожувати Заходу. "Це взагалі ставить під сумнів майбутнє існування Білорусі, тому що ситуація там надзвичайно серйозна", – відзначає Мусієнко.

До того, що Росія формує угрупування в Білорусі, потрібно ставитися серйозно. Україна належним чином на це реагує.

Ми зміцнюємо нашу лінію кордону, там постійно проходять навчання і є наші військові. Усе робиться для того, аби не дати їм звідти зайти,

– наголосив військовий експерт.

Але те, що білоруських військ стало більше на кордоні з Литвою чи Польщею, підкреслює він, це привід задуматися. Можливо, Росія має намір розв'язати війну або за Сувальський коридор, аби проти Литви. Потрібно враховувати й те, що Росія перекинула кілька модернізованих літаків "Міг-31", що оснащені ракетами "Кинджал", якими вона постійно лякає Захід, до Калінінграда.

Ситуація у Білорусі стає загрозлива не тільки для України,

– акцентував Мусієнко.

За його словами, для Росії дуже вигідно розмістити ядерну зброю у Білорусі й продовжувати звідти погрожувати Заходу. Так, він Білорусь Росія розглядає як територію, з якої вона може завдавати ударів тактичною ядерною зброєю. Відповідно по ній і буде відповідь.

"Лукашенко, перебуваючи під повними контролем та в абсолютній залежності від Путіна, виконує такі накази", – підсумував військовий експерт Олександр Мусієнко.

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