Цікаво, що частину танків та іншої зброї Білорусь вивозить в Росію, водночас Росія завозить дещо іншу зброю на територію Білорусі. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.
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Росія підставляє під удар Білорусь
Сьогодні ризики для України є зрозумілими. Однак, як зауважує військовий експерт, сьогодні риторика білоруської влади свідчить про те, що країна може готувати військові провокації й проти інших країн, зокрема – Литви й Польщі.
Не виключено, що ситуація з повномасштабною російською агресією довела до такого стану, що локального протистояння з НАТО та Європою неможливо буде уникнути,
– вважає він.
Вочевидь, додає експерт, Путін хоче поставити під удар Білорусь, щоб звідти активно погрожувати Заходу. "Це взагалі ставить під сумнів майбутнє існування Білорусі, тому що ситуація там надзвичайно серйозна", – відзначає Мусієнко.
До того, що Росія формує угрупування в Білорусі, потрібно ставитися серйозно. Україна належним чином на це реагує.
Ми зміцнюємо нашу лінію кордону, там постійно проходять навчання і є наші військові. Усе робиться для того, аби не дати їм звідти зайти,
– наголосив військовий експерт.
Але те, що білоруських військ стало більше на кордоні з Литвою чи Польщею, підкреслює він, це привід задуматися. Можливо, Росія має намір розв'язати війну або за Сувальський коридор, аби проти Литви. Потрібно враховувати й те, що Росія перекинула кілька модернізованих літаків "Міг-31", що оснащені ракетами "Кинджал", якими вона постійно лякає Захід, до Калінінграда.
Ситуація у Білорусі стає загрозлива не тільки для України,
– акцентував Мусієнко.
За його словами, для Росії дуже вигідно розмістити ядерну зброю у Білорусі й продовжувати звідти погрожувати Заходу. Так, він Білорусь Росія розглядає як територію, з якої вона може завдавати ударів тактичною ядерною зброєю. Відповідно по ній і буде відповідь.
"Лукашенко, перебуваючи під повними контролем та в абсолютній залежності від Путіна, виконує такі накази", – підсумував військовий експерт Олександр Мусієнко.
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Як ймовірність нападу Білорусі на Україну: думки експертів
- На думку військового експерта Петра Черника, легковажити із заявами білоруського та осійського диктаторів не варто. Однак за понад 7 місяців війни Північний фланг укріплений на найвищому можливому рівні. За його словами, у випадку наступу нападникам точно буде непереливки.
- Власну оцінку загрози дали й американські аналітики. Наразі у США не бачать серйозної загрози для України з території Білорусі. Серйозних військ, які можуть вплинути на ситуацію на полі бою в Україні, в країні немає. США також не спостерігають нічого в плані переміщення російських стратегічних літаків та інших засобів, які здатні нести ядерну зброю.
- Як стверджує політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, білоруси знають, що на них чекає в Україні, адже вони вже заходили на територію нашої держави. Так, потенційний ризик удару з боку Білорусі і по наших західних областях, і по Києву залишається. Однак панікувати не потрібно, наголошує він, натомість ми маємо готуватися, аби це не застало нас зненацька.