Про це на брифінгу заявив представник міністерства оборони США. Це відбулося 18 жовтня.

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Що стосується Білорусі, це те, за чим ми, звісно, стежимо. Наразі у нас немає жодних ознак, які могли б змусити нас змінити наші погляди (на розвиток ситуації – 24 канал) на полі бою в її нинішньому вигляді,

– зауважили в Пентагоні.

США також не спостерігають нічого в плані переміщення російських стратегічних літаків та інших засобів, які здатні нести ядерну зброю.

Білорусь та Росія почали "захист" союзної держави

Білорусь та Росія продовжують жити у своєму уявному світі. Мінськ цинічно бреше, що боїться "нападу", який готують з України. Через це вони вирішили "захистити" союзну державу, тобто Росію й Білорусь. Ці країни навіть готуються до "стратегічного стримування" й розпочали розгортати свої військові сили.

Раніше білоруське міністерство оборони звітувало, що до них з Росії прибудуть близько 170 танків, а також сотні гармат і мінометів калібром понад 100 міліметрів та 200 бойових броньованих машин.

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