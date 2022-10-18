У Білорусі продовжують говорити про можливий напад з боку України, передає 24 канал з посиланням на місцеві ЗМІ. І, мовляв, саме для того в країні задумалися над її захистом. Хоч усі ми прекрасно знаємо, що відповідні рухи роблять лише для того, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ.

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Переживають про якусь "колективну безпеку"

Хочу запевнити всіх присутніх: ми – люди у погонах – чітко знаємо своє завдання, обстановку контролюємо, проводимо комплекс насамперед превентивних заходів для виконання того завдання, яке поставив глава держави,

– заявив міністр оборони Віктор Хренін під час виступу на Мінському тракторному заводі.

Він також наголосив на тому, що регіональне угруповання військ (РГВ), а також сил Білорусі та Росії вже зайнялося розгортанням і виконанням завдань. Стосуються вони збройного захисту так званої союзної держави.

У Білорусі настільки закипіло, що там уже опрацьовують різні сценарії розгортання РГВ:

запускають усі системи, якщо на країну очікує явна загроза;

або роблять це поетапно, зважаючи на ситуацію.

Так, міністр оборони зауважив, що наразі розгортання РГВ відбувається поетапно. Мовляв, ніякої критичної загрози не спостерігається. Водночас він далі провадив про "забезпечення безпеки по всьому периметру кордонів союзної держави".

Ворог буцімто реагує на опонентів

Згідно зі стандартною методичкою, Білорусь нападати ні на кого не збирається. Мовляв, усе це превентивні заходи, які мали б не допустити збройних конфліктів на території самої країни. Зокрема на тлі якоїсь активності, яку в країні спостерігають біля своїх кордонів. Крім того, зробили акцент на "стратегічному стримуванні", яке демонструє готовність військових країни.

Під час своєї промови Хренін був достатньо цинічний. Він наголосив на тому, що "доцільніше не брязкати зброєю, а сідати за стіл переговорів і домовлятися". Це каже представник країни, самопроголошений президент якої то військовими навчаннями, то підготовкою літаків до транспортування ядерної зброї погрожує.

Нагадаємо, що до Білорусі почали прибувати ще й авіаційні підрозділи з країни-агресорки. Достеменно невідомо, для чого до країни перекинули ще військових з Росії. Але точно відомо, що вони входитимуть до регіонального угруповання військ. І це означає, що ворожа авіація може продовжити літати уздовж кордонів і, можливо, завдавати "превентивних" ударів, про які так багато говорив Лукашенко.

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