В Беларуси продолжают говорить о возможном нападении со стороны Украины, передает 24 канал со ссылкой на местные СМИ. И, мол, именно для этого в стране задумались над ее защитой. Хотя все мы прекрасно знаем, что соответствующие движения делают только для того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ.

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Переживают о какой-то "коллективной безопасности"

Хочу заверить всех присутствующих: мы – люди в погонах – четко знаем свою задачу, обстановку контролируем, проводим комплекс прежде всего превентивных мероприятий для выполнения той задачи, которую поставил глава государства,

– заявил министр обороны Виктор Хренин во время выступления на Минском тракторном заводе.

Он также отметил, что региональная группировка войск (РГВ), а также сил Беларуси и России уже занялась развертыванием и выполнением задач. Касаются они вооруженной защиты так называемого союзного государства.

В Беларуси настолько закипело, что там уже прорабатывают разные сценарии развертывания РГВ:

запускают все системы, если страну ожидает явная угроза;

или делают это поэтапно, учитывая ситуацию.

Так, министр обороны отметил, что сейчас развертывание РГВ происходит поэтапно. Мол, никакой критической угрозы не наблюдается. В то же время он говорил об "обеспечении безопасности по всему периметру границ союзного государства".

Враг вроде бы реагирует на оппонентов

Согласно стандартной методике, Беларусь нападать ни на кого не собирается. Мол, все это превентивные меры, которые должны не допустить вооруженных конфликтов на территории самой страны. В частности, на фоне какой-то активности, которую в стране наблюдают у своих границ. Кроме того, сделали акцент на "стратегическом сдерживании", которое демонстрирует готовность военных страны.

Во время своей речи Хренин был достаточно циничен. Он отметил, что "целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться". Это говорит представитель страны, самопровозглашенный президент которой угрожает то военными учениями, то подготовкой самолетов к транспортировке ядерного оружия.

Напомним, что в Беларусь начали прибывать еще и авиационные подразделения из страны-агрессора. Доподлинно неизвестно, для чего в страну перебросили еще военных из России. Но точно известно, что они будут входить в региональную группировку войск. И это значит, что вражеская авиация может продолжить летать вдоль границ и, возможно, наносить "превентивные" удары, о которых так много говорил Лукашенко.

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