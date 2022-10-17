Украинцы "поливают" огнем вражеские формирования и постоянно доставляют им проблемы.
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Эффективная работа защитников Украины
Силы обороны нанесли точечные артиллерийские удары по подразделениям противника. И хотя количество погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется, уже известно, что:
- в Мелитополе ранили более 40 оккупантов,
- в Воскресенке – до 30 захватчиков,
- в Васильевке – до 25 россиян.
Также известно, что в Бердянске украинцы уничтожили склад боеприпасов врага, что усложнит ведение боевых действий.
Работала также и авиация Сил обороны, которая за последние сутки поразила 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники и позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БпЛА "Shahed -136", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 2 пункта управления,
- 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 2 объекта ПВО,
- 2 склада боеприпасов,
- другие военные цели противника.
Потери оккупантов по состоянию на 17 октября
Всего за сутки на "концерт к Кобзону" отправились еще 320 оккупантов, поэтому с начала полномасштабного вторжения ликвидированных россиян насчитывается 65 320 человек. Теряют на украинской земле они дорогую и не очень технику. Так, по данным Генштаба ВСУ, за последние сутки украинские воины уничтожили:
- 8 танков (в общей сложности 2 537 единиц),
- 17 БпЛА оперативно-тактического уровня (в общей сложности 1 241 единица),
- 12 боевых бронированных машин (в общей сложности 5 205 единиц),
- 10 артиллерийских систем (в общей сложности 1 599 единиц),
- 10 автоцистерн и автомобильной техники (в общей сложности 3 969 единиц),
- 1 РСЗО (в общей сложности 366 единиц),
- 1 средство ПВО (в общей сложности 187 единиц),
- 1 единицу специальной техники (в общей сложности 144 единицы).
Потери врага на 17 октября / Генштаб ВСУ
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- В сети военнослужащие намекают на успехи Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Прогнозируют, что наши защитники должны вот-вот деоккупировать сам Херсон.
- На такие намеки отреагировал и мэр Мелитополя Иван Федоров, который намекнул, что украинские солдаты могут полакомиться местными черешнями.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк также прокомментировала слухи об освобождении областного центра из-под оккупации. По ее словам, определенная доля правды в этих заявлениях может быть.
- Прогнозы относительно ситуации на фронте делают также и международные обозреватели. Так, в CNN заявили, что следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, во время которых следует ожидать вспышки активности на фронте.
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