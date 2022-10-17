Українці "поливають" вогнем ворожі формування та постійно завдають йому проблем.

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Ефективна робота захисників України

Сили оборони завдали точкових артилерійських ударів по підрозділах противника. І хоч кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється, уже відомо, що:

в Мелітополі поранили понад 40 окупантів,

у Воскресенці – до 30 загарбників,

у Василівці – до 25 росіян.

Також відомо, що у Бердянську українці знищили склад боєприпасів ворога, що ускладнить йому ведення бойових дій.

Працювала також й авіація Сил оборони, яка протягом останньої доби уразила 10 районів зосередження озброєння та військової техніки та позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА "Shahed -136", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 пункти управління,

1 район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 об’єкти ППО,

2 склади боєприпасів,

інші військові цілі противника.

Втрати окупантів станом на 17 жовтня

Загалом за добу на "концерт до Кобзона" відправились ще 320 окупантів, тож з початку повномасштабного вторгнення ліквідованих росіян налічується 65 320 осіб. Втрачають на українській землі вони й дорогу та не дуже техніку. Так, за даними Генштабу ЗСУ, за останню добу українські воїни знищили:

8 танків (загалом 2 537 одиниць),

17 БпЛА оперативно-тактичного рівня (загалом 1 241 одиниця),

12 бойових броньованих машин (загалом 5 205 одиниць),

10 артилерійських систем (загалом 1 599 одиниць),

10 автоцистерн та автомобільної техніки (загалом 3 969 одиниць),

1 РСЗВ (загалом 366 одиниць),

1 засіб ППО (загалом 187 одиниць),

1 одиницю спеціальної техніки (загалом 144 одиниці).



Втрати ворога станом на 17 жовтня / Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

У мережі військовослужбовці натякають на успіхи Збройних Сил України на Херсонщині. Прогнозують, що наші захисники повинні ось-ось деокупувати сам Херсон.

На такі натяки відреагував й мер Мелітополя Іван Федоров, який натякнув, що українські солдати можуть поласувати місцевими черешнями.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк також прокоментувала чутки щодо звільнення обласного центру з-під окупації. За її словами, певна частка правди у цих заявах може бути.

Прогнози щодо ситуації на фронті роблять також й міжнародні оглядачі. Так у CNN заявили, що наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними, під час яких слід очікувати спалаху активності на фронті.

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