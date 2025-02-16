Зеленський наголосив на тому, що наразі найважливішим є повернення мирного життя для українців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента для NBC News.

Дивіться також Я прийму угоду, яку ухвалили без нас, якщо Путін буде у в'язниці, а ми у НАТО, – Зеленський

Що заявив Зеленський про угоду між Росією та Україною

Зеленський зазначає, що Україна не може віддати усі вигоди Путіну і грати за його правилами. Він каже, що саме тому йому важливо, аби президент США Дональд Трамп був на боці України й російський диктатор знав про це.

За таких обставин у нас не буде вигідної угоди, і для Путіна теж не буде, бо він не може нас перемогти, а ми не можемо перемогти його,

– пояснює Зеленський.

Однак, він каже, що українцям потрібен мир. Глава держави додає, що вважає мирне життя набагато важливішим за будь-які мирні угоди.

Він пояснює, що українська сторона має розмовляти з Путіним, щоб закінчити війну. Однак, наголошує на тому, що російський диктатор має усвідомлювати те, що є "ворогом для людства".

За словами Зеленського, люди мають розуміти, ким насправді є Путін та усвідомлювати, що ніхто не може вбивати, окуповувати території та розпочинати будь-які війни чи конфлікти.