Наразі через удар по станції у місті повністю зруйновано електрогенерацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.

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Які наслідки атаки на Миколаївську ТЕЦ

Сєнкевич каже, що наразі у місті намагаються відновити теплопостачання. Він додає, що до роботи залучені працівники ТЕЦ та Миколаївоблтеплоенерго. Окрім цього, впродовж дня на місці працювали комунальні служби, щоб ліквідувати наслідки атаки.

Протягом всього дня наші комунальні служби ліквідовували наслідки прильотів у двох районах. Прибирали вулиці та зашивали вікна жителям. Завтра ліквідація прильотів продовжиться. Я вдячний кожному робітникові, який працював сьогодні на благо містян,

– каже міський голова Миколаєва.

Він додає, що у співпраці з Данією місто отримало модульні котельні, завдяки чому вдалося зберегти тепло в лікарнях.

Окрім цього, Сєнкевич зазначає, що один з ударів прийшовся на проїжджу частину проспекту Центрального та пошкодив каналізаційний колектор. Однак, за словами Миколаївського міського голови, фахівці Миколаївводоканалу уже розпочали ремонт.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки у ніч проти 16 лютого у Миколаєві також було пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Поранень зазнав 64-річний чоловік, його довелося госпіталізувати.