Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича в ефірі телемарафону.
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Вночі росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ
Росіяни здійснили масовану атаку на місто, внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. Згодом стало відомо, що йдеться про Миколаївську ТЕЦ, а також є постраждалий, який зараз перебуває в лікарні.
Це працівник підприємства "Миколаївська ТЕЦ". Це вже не секрет, тому що росіяни знають, куди вони стріляють, миколаївці знають, що в них у деяких будинках зараз зникло опалення,
– розповів Сєнкевич.
За словами мера, російські окупанти фактично залишили велику частину міста без централізованого теплопостачання. Зазначається, що внаслідок удару була повністю зруйнована генерація електроенергії – вона не підлягає відновленню найближчим часом.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Сьогодні у нас є головна ціль – запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян,
– пояснив Олександр Сєнкевич.
Як повідомив міський голова, російські безпілотники атакували також інші райони міста. Зокрема один з дронів влучив у проїзну частину на проспекті Центральному. Там було пошкоджено 18 нежитлових об'єктів – магазини, ресторани та бізнес-центри, до того ж постраждали 4 житлові багатоквартирні будинки.
Також під атакою був Заводський район, на місці працюють всі комунальні служби. На щастя, минулося без жертв.