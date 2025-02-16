Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича в ефірі телемарафону.

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Вночі росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ

Росіяни здійснили масовану атаку на місто, внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. Згодом стало відомо, що йдеться про Миколаївську ТЕЦ, а також є постраждалий, який зараз перебуває в лікарні.

Це працівник підприємства "Миколаївська ТЕЦ". Це вже не секрет, тому що росіяни знають, куди вони стріляють, миколаївці знають, що в них у деяких будинках зараз зникло опалення,

– розповів Сєнкевич.

За словами мера, російські окупанти фактично залишили велику частину міста без централізованого теплопостачання. Зазначається, що внаслідок удару була повністю зруйнована генерація електроенергії – вона не підлягає відновленню найближчим часом.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Сьогодні у нас є головна ціль – запустити опалення, хоча б ту частину ТЕЦ, яка працювала на опалення містян,

– пояснив Олександр Сєнкевич.

Як повідомив міський голова, російські безпілотники атакували також інші райони міста. Зокрема один з дронів влучив у проїзну частину на проспекті Центральному. Там було пошкоджено 18 нежитлових об'єктів – магазини, ресторани та бізнес-центри, до того ж постраждали 4 житлові багатоквартирні будинки.

Також під атакою був Заводський район, на місці працюють всі комунальні служби. На щастя, минулося без жертв.