Там виникла пожежа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма та ДСНС.

До теми Внаслідок атаки "Шахедів" у Миколаєві спалахнула пожежа: є поранений

Які наслідки атаки ворога по Миколаєву

Віталій Кім розповів, що в ніч на 16 лютого ворог здійснив масовану атаку на місто, внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури.

Там виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення,

– написав очільник Миколаївської ОВА.

Він також зазначив, що під час атаки був поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого – задовільний.