Там возник пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Николаевской ОВА Виталия Кима и ГСЧС.

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Какие последствия атаки врага по Николаеву

Виталий Ким рассказал, что в ночь на 16 февраля враг совершил массированную атаку на город, в результате чего есть повреждения на объекте критической инфраструктуры.

Там возник пожар, который был оперативно ликвидирован пожарными. В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов. Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения,

– написал глава Николаевской ОВА.

Он также отметил, что во время атаки был ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего – удовлетворительное.

В ГСЧС, в свою очередь, добавили, что около 01:00 в Николаеве прогремели взрывы. В результате падения БПЛА и обломков загорелось инфраструктурное здание.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар. К тушению были привлечены 11 единиц техники и 58 спасателей. На месте происшествия работали химики, пиротехники и правоохранители.

Спасатели работали на месте вражеской атаки в Николаеве 16 февраля / Фото ГСЧС

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также добавил, что всего в ночь на 16 февраля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 9 БПЛА типа "Шахед".