Сейчас из-за удара по станции в городе полностью разрушена электрогенерация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича.

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Какие последствия атаки на Николаевскую ТЭЦ

Сенкевич говорит, что сейчас в городе пытаются восстановить теплоснабжение. Он добавляет, что к работе привлечены работники ТЭЦ и Николаевоблтеплоэнерго. Кроме этого, в течение дня на месте работали коммунальные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки.

В течение всего дня наши коммунальные службы ликвидировали последствия прилетов в двух районах. Убирали улицы и зашивали окна жителям. Завтра ликвидация прилетов продолжится. Я благодарен каждому рабочему, который работал сегодня на благо горожан,

– говорит городской голова Николаева.

Он добавляет, что в сотрудничестве с Данией город получил модульные котельные, благодаря чему удалось сохранить тепло в больницах.

Кроме этого, Сенкевич отмечает, что один из ударов пришелся на проезжую часть проспекта Центрального и повредил канализационный коллектор. Однако, по словам Николаевского городского головы, специалисты Николаевводоканала уже начали ремонт.

Напомним, что в результате российской атаки в ночь на 16 февраля в Николаеве также были повреждены пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения. Ранения получил 64-летний мужчина, его пришлось госпитализировать.