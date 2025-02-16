Президент Украины сообщил, что после атаки на Николаев активно работают ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее вернуть отопление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский об атаке на Николаев

Президент отреагировал на атаку и отметил необходимость усиления защиты и давления на Россию. По его словам, Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с партнерами по этому поводу.

Зеленский добавил, что партнеры должны взаимодействовать и между собой, чтобы не позволить государству-агрессору затянуть войну или сделать угрозу жизни украинцев постоянной.

Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления,

– говорит Зеленский.

Он также отмечает, что так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам. Глава государства подчеркнул, что Россию необходимо "дожать до мира".

Зеленский также вспомнил удар "Шахеда" по укрытию Чернобыльской АЭС и другие военные преступления России и заявил, что они должны вызвать сильную реакцию международного сообщества и активизировать совместные усилия для принуждения Кремля к миру.

Напомним, что в ночь на 16 февраля Россия массированно атаковала Николаев "Шахедами". В результате этого было повреждена Николаевская ТЭЦ, там возник пожар.

Кроме этого, разрушениям подверглись пять многоквартирных домов, четыре магазина, заведение питания и офисные помещения. Во время атаки также был ранен 64-летний мужчина.