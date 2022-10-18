Интересно, что часть танков и другого оружия Беларусь вывозит в Россию, в то же время Россия завозит несколько иное оружие на территорию Беларуси. Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Сегодня риски для Украины понятны. Однако, как отмечает военный эксперт, сегодня риторика белорусских властей свидетельствует о том, что страна может готовить военные провокации и против других стран, в частности Литвы и Польши.

Не исключено, что ситуация с полномасштабной российской агрессией довела до такого состояния, что локального противостояния с НАТО и Европой невозможно избежать.

– считает он.

Очевидно, добавляет эксперт, Путин хочет поставить под удар Беларусь, чтобы активно оттуда угрожать Западу. "Это вообще ставит под сомнение будущее существование Беларуси, потому что ситуация там очень серьезная", - отмечает Мусиенко.

К тому, что Россия формирует группировку в Беларуси, нужно относиться серьезно. Украина должным образом на это реагирует.

Мы укрепляем нашу линию границы, там постоянно проходят обучение и есть наши военные. Все делается для того, чтобы не дать им оттуда зайти,

– подчеркнул военный эксперт.

Но то, что белорусских войск стало больше на границе с Литвой или Польшей, подчеркивает он, это повод задуматься. Возможно, Россия намерена развязать войну или Сувальский коридор, чтобы против Литвы. Следует учитывать и то, что Россия перебросила несколько модернизированных самолетов "Миг-31", оснащенных ракетами "Кинжал", которыми она постоянно пугает Запад, в Калининград.

Ситуация в Беларуси становится угрожающей не только для Украины,

– акцентировал Мусиенко.

По его словам, для России очень выгодно разместить ядерное оружие в Беларуси и продолжать оттуда угрожать Западу. Россия рассматривает Беларусь как территорию, с которой она может наносить удары тактическим ядерным оружием. Соответственно по ней и будет ответ.

"Лукашенко, находясь под полным контролем и в абсолютной зависимости от Путина, выполняет такие приказы", – подытожил военный эксперт Александр Мусиенко.

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