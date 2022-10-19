Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко усіляко ухилявся від того, щоб своїми людьми воювати в Україні. Він тримався майже 8 місяців. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Він удає дурня, але, звісно, не дурень. Лукашенко чудово розуміє, чим це йому загрожує – українська армія просто утилізує його армію. І де він тоді буде харчуватися та ночувати?

Якщо він залишиться без своїх захисників, одразу ж на вертольоті прилетить Тихановська, і стане чітко зрозуміло, кого насправді підтримує білоруський народ.

"Цю загрозу він чудово розуміє, що в нього жодної підтримки немає. На відміну від Путіна, який має підтримку у Росії"

Так, диктатори вигадали нову історію. Вони хочуть "змішати" російські та білоруські війська і запустити їх в Україну в надії на те, що ніхто не помітить. На думку Яковенка, навіть форму солдати матимуть однакову, і жодних документів при них не буде.

Найімовірніше, це – остання хитрість для виживання. Якщо це станеться, і велика частина білоруських військовослужбовців дійсно опиниться в Україні, то що день смерті Лукашенка та день смерті Путіна – це буде одна дата. Або принаймні позбавлення волі обох цих громадян

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