Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко усіляко ухилявся від того, щоб своїми людьми воювати в Україні. Він тримався майже 8 місяців. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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Він удає дурня, але, звісно, не дурень. Лукашенко чудово розуміє, чим це йому загрожує – українська армія просто утилізує його армію. І де він тоді буде харчуватися та ночувати?
Якщо він залишиться без своїх захисників, одразу ж на вертольоті прилетить Тихановська, і стане чітко зрозуміло, кого насправді підтримує білоруський народ.
"Цю загрозу він чудово розуміє, що в нього жодної підтримки немає. На відміну від Путіна, який має підтримку у Росії"
Так, диктатори вигадали нову історію. Вони хочуть "змішати" російські та білоруські війська і запустити їх в Україну в надії на те, що ніхто не помітить. На думку Яковенка, навіть форму солдати матимуть однакову, і жодних документів при них не буде.
Найімовірніше, це – остання хитрість для виживання. Якщо це станеться, і велика частина білоруських військовослужбовців дійсно опиниться в Україні, то що день смерті Лукашенка та день смерті Путіна – це буде одна дата. Або принаймні позбавлення волі обох цих громадян
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Загроза нападу Білорусі на Україну: оцінки експертів
- Відомо, що наразі у Білорусі формується угрупування – Росія перекидає туди свої війська. На переконання керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, до цього потрібно ставитися серйозно, і Україна належним чином на це реагує – зміцнює нашу лінію кордону. Він також зауважив, що Путін просто використовує Лукашенка, намагаючись поставити під удар Білорусь, а не Росію.
- Як стверджує військовий експерт Петро Черник, легковажити із заявами білоруського та російського диктаторів не варто. Однак за понад 7 місяців війни Північний фланг укріплений на найвищому можливому рівні. За його словами, у випадку наступу нападникам точно буде непереливки.
- Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, білоруси знають, якою буде їхня доля в Україні, адже вони вже заходили на територію нашої держави. Так, потенційний ризик удару з боку Білорусі і по наших західних областях, і по Києву залишається. Однак панікувати не потрібно, наголошує він. Натомість ми маємо готуватися, аби це не застало нас зненацька.