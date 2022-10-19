С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Лукашенко всячески уклонялся от того, чтобы своими людьми воевать в Украине. Он держался около 8 месяцев. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Он притворяется дураком, но, конечно, не дурак. Лукашенко прекрасно понимает, чем ему это грозит – украинская армия просто утилизирует его армию. И где он будет питаться и ночевать?

Если он останется без своих защитников, сразу же на вертолете прилетит Тихановская, и станет ясно, кого на самом деле поддерживает белорусский народ.

"Эту угрозу он прекрасно понимает, что у него нет никакой поддержки. В отличие от Путина, который имеет поддержку в России"

Да, диктаторы придумали новую историю. Они хотят "смешать" российские и белорусские войска и запустить их в Украину в надежде, что никто не заметит. По мнению Яковенко, даже форма солдат будет иметь одинаковую, и никаких документов при них не будет.

Скорее всего, это последняя хитрость для выживания. Если это произойдет, и большая часть белорусских военнослужащих действительно окажется в Украине, то день смерти Лукашенко и день смерти Путина – это будет одна дата. Или, по крайней мере, лишение свободы обоих этих граждан

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