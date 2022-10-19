Путін продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України – експерти постійно говорять про чергову спробу нападу зі сторони країни-посіпаки Росії. Однак, зважаючи на інформацію від білоруських активістів, Кремлю навряд вийде втілити свій план. З'явились повідомлення, що з полігону втікають солдати.

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Строковик втік зі зброєю

Після обіду 19 жовтня білоруські телеграм-канали повідомили, у полігоні під Мінськом бракує одного військовослужбовця. Строковик проходив службу у внутрішніх військах МВС держави.

Полігон розташовується поруч зі селом Околиця. За попередньою інформацією, одразу стало відомо, що втікач мав при собі автомат.

Згодом з'ясувалося, що строковик втік з військової частини 3214. І з ним таки була зброя. Наразі невідомо, чи зловили чоловіка, чи він все ще розгулює степами Білорусі. Однак варто зазначити, що у нього, на відміну від інших "слухняних" армійців, є можливість не виконувати злочинних наказів диктатора Лукашенка.

Проблеми у російські армії

Завжди приємно знати, що у ворога якісь негаразди. Нещодавно у міністерстві оборони Великої Британії заявили про проблеми з військовим командуванням в армії окупантів. Фактично мобілізованих солдатів залишають напризволяще – ними немає "кому займатися". Через це загарбники деморалізовані та позбавлені бойового духу.

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Окрім того, путінським солдатам просто не виплачують обіцяні кошти. Як би Росія не намагалася приховувати своє економічне становище, але з кожним днем це все важче робити. Рідні мобілізованих росіян навряд чи зможуть дочекатися на бодай якусь фінансову допомогу від держави.

Військовий експерт Павло Нарожний також пояснив, чому часткова мобілізація пройшла не дуже успішно. За його словами, якщо оцінювати російський призов за кількістю "голів", яких вдалось зібрати Путіну, то все наче добре. Однак "якість" цих людей – геть інше питання.

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