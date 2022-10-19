Як зазначають у Генштабі ЗСУ, окупанти зазнають серйозних проблем як на фронті, так і в тилу. Так, рідні мобілізованих росіян навряд чи зможуть дочекатися на бодай якусь фінансову допомогу від держави.

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Грошей немає, але ви тримайтеся

Наявна у відомства інформація свідчить про те, що у Росії спостерігаються суттєві проблеми з грішми. Їх не виплачують військовослужбовцям, котрі беруть участь у так званій "спеціальній військовій операції".

Відомо, що окупантам затримують виплату надбавок за те, що вони перебувають на фронті. Ба більше, обіцяну компенсацію за "двохсотих" не можуть отримати їхні рідні. Тож омріяна "Лада" замість синочка все частіше стає примарною ціллю, якої не так уже й просто досягнути.

Часткова мобілізація не згортається

На днях стало відомо, що мер Москви оголосив про згортання часткової мобілізації у столиці Росії. Ба більше, він пообіцяв анулювати повістки, отримані москвичами за минулі вихідні. Але є одне "але": рішення очільника міської ради не має жодної юридичної ваги. Адже ухвалювати його може лише Путін.

І тут у Кремлі вирішили пролити світло на можливе завершення мобілізації. Речник Кремля Дмітрій Пєсков зауважив, що Путін рішення щодо цього не ухвалював. Тож набір до війська триває.

Він також підкреслив, що Міністерво оборони у кожному регіоні має свої показники чисельності мобілізованих. Себто є певний план, і його потрібно виконувати. Й оскільки про завершення набору гарматного м'яса заяв від Путіна не надходило, то досягнути цих показників ще не вдалося.

Але спробував Пєсков також спростувати інформацію, яка шириться мережею ще з дня оголошення про часткову мобілізацію. Мовиться про те, що Росія буцімто таки планує набрати лише 300 тисяч бійців. І ні в якому разі не більше, про це "не може йтися", переконував речник Кремля.

Насправді ж військові експерти раніше зауважили, що набрати у рамках часткової мобілізації можуть у 2,5 раза більше бійців. Така кількість обумовлена тим, що з-поміж усіх "мобіків" мали б обрати 300 тисяч, які б дійсно пішли воювати. Реальність ж демонструє, що на поле бою кидають усіх без вибору. І матеріальне забезпечення військових, м'яко кажучи, плачевне.

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