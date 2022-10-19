У Telegram з'явилися канали "Комітет башкирського спротиву" та "БашНацПоліт". Через ці канали мешканців Башкортостану закликають до боротьби з путінським режимом, у тому числі через підпалення військкоматів та офісів партій, пишуть російські ЗМІ, які позиціонують себе як опозиційні, повідомляє 24 канал.

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Новий виклик Москві

Через телеграм-канали мешканців Башкортостану закликають не лише протистояти путінському режиму, але й боротися за вихід зі складу Росії. Це може стати серйозним викликом для Москви.

Канал "Комітет башкирського спротиву" створили 21 вересня 2022 року – в день оголошення Путіним так званої часткової мобілізації в Росії. У першому ж дописі творці каналу написали, що його створили для того, аби боротися з путінським режимом та для організації національного спротиву.

Згодом там почали з'являтися заклики палити військкомати, аби зірвати мобілізацію. Крім того, комітет висунув ультиматум чиновникам Башкортостану і закликали зупинити геноцид автохтонного населення, адже повістки активно вручали башкирам і татарам. Натомість організатори руху пообіцяли, що на чиновників, які підтримують мобілізацію, чекатиме покарання як на катів та м'ясників.

Водночас ще у серпні канал "БашНацПоліт" повідомив, що починає боротьбу за вільний Башкортостан – вихід зі складу Росії та створення незалежної країни з власними збройними силами.

У Башкортостані створюють власну армію

Активісти пропонують чоловікам Башкортостану іти у підпільну боротьбу з режимом та поширювати агітаційні листівки. Згодом з'явилися повідомлення, що вже 2 700 осіб починають створювати армію краю, для якої вже створили шеврони.

Також у телеграм-каналі опублікували план захоплення влади після повалення путінського режиму, який навіть передбачає боротьбу армії, яку створюють зараз, проти прибічників Кремля. Тобто план громадянської війни в Башкортостані.

Варто відзначити, що однією з головних причин невдоволення представників націоналістичного руху Башкортостану є те, що регіон є один із лідерів за кількістю загиблих у війні з Україною – тобто, башкири, помирають за "рускій мір".

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