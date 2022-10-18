Слова Суровікіна передають російській ЗМІ. Командувач вторгненням каже, що ситуація на Херсонщині "непроста".

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Що ж це за "непрості рішення"

Сєргєй Суровікін – людина, яка брала участь у геноциді в Чечні, бомбардуванні Сирії та віддає накази про бомбардування України, що призводило і призводить до загибелі цивільних, вирішив раптово заговорити про нібито збереження життів громадян як буцімто "головне завдання" для окупантів. Абсолютне лицемірство.

"М'ясник" Суровкін заявив, що буцімто Україна може використати заборонені методи війни біля Херсона. І це говорить командувач російським вторгненням.

Також командувач російською армією заявив про нібито підготовку Україною ударів по дамбі Каховської ГЕС, Як показує практика – про що "попереджають" окупанти, те вони і роблять.

За словами Суровікіна, ситуація на Херсонщині "непроста", тому можливі такі ж рішення. Однак про що йдеться – поки не відомо. Хотілося б, щоб це був черговий "жест доброї волі" з відступом, бажано, на кордони України 1991 року. Однак не варто недооцінювати ворога.

Навіть попри такі маразматичні вислови, Суровікіну вистачило сміливості повторити традиційну мантру про "один народ" і заявити, що нібито Україна та Росія прагнуть одного і того ж – щоб "Україна була незалежною від Заході та НАТО і дружньою до Росії". І це після вторгнення, анексії наших територій, катувань та вбивств цивільних, ракетних та авіаційних ударів та атак дронами-камікадзе.

На Правому березі Херсонщини евакуація

Тим часом "паніки нема" і в Херсоні. Колаборант Владімір Сальдо заявив про евакуацію правобережжя Херсонщини та навіть окупованої частини Миколаївщини через контрнаступ ЗСУ. Однак зрадник теж заговорив про збереження життів цивільних як про нібито пріоритет для Росії, однак її пріоритети ми бачили в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Ізюмі, Лимані, Маріуполі та ще в багатьох населених пунктах.

Мешканців окупованих територій хочуть перевезти на Лівий берег області, а тим, хто переїде в Росію, обіцяють "сертифікати на житло". Однак Сальдо стверджує, що "паніки нема" і Херсон нібито залишиться під окупацією.