Ворог вживає заходів, щоб відновити активний рух через Дніпро на Півдні. Крім того, росіяни намагаються тримати оборону.
До речі Певна доля правди може бути, – Гуменюк прокоментувала прогнози звільнення Херсона
Росія намагається стримати наступ ЗСУ
Повідомляється, що окупанти здійснюють вогневе ураження по позиціях підрозділів Сил оборони з метою стримування наступальних дій українських воїнів.
Окупанти продовжують повітряну розвідку, збираючи дані про положення підрозділів Сил оборони, місця знаходження важливих стратегічних об’єктів та для корегування вогневого ураження,
– йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Крім того, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на Півдні.
- Раніше в ОК "Південь" інформували, що ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалась обійти українські позиції поблизу Нової Кам'янки. Проте у стрілецькому бою диверсанти зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.
- Ворог продовжує атакувати Південь дронами-камікадзе. У ніч проти 18 жовтня нашим захисникам на Півдні вдалося збити 5 іранських безпілотників.
До слова Вони розповсюджуються, як сезонний вірус, - Гуменюк про нових російських мобілізованих
Яка ситуація на Півдні
В ОК "Південь" зазначають, що до Херсону нашим військовим не так уже й багато залишилося. Водночас слід зрозуміти, що у наших воїнів попереду ще вдосталь роботи.
У Генштабі ЗСУ повідомляли, що в самому Херсоні росгвардія займається зведення оборонних позицій. Але вони не надто впевнені, що зможуть досягнути бажаних результатів.
На тлі наступу ЗСУ з Херсонщини масово втікають співробітники ФСБ. Вибираються вони спільно зі своїми рідними.
Видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня.
В Україні утримуються від гучних заяв, оскільки це може нашкодити операції. Разом з тим, наші захисники роблять яскраві натяки.
Варте уваги – карта бойових дій станом на 18 жовтня: дивіться відео