Ворог вживає заходів, щоб відновити активний рух через Дніпро на Півдні. Крім того, росіяни намагаються тримати оборону.

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Росія намагається стримати наступ ЗСУ

Повідомляється, що окупанти здійснюють вогневе ураження по позиціях підрозділів Сил оборони з метою стримування наступальних дій українських воїнів.

Окупанти продовжують повітряну розвідку, збираючи дані про положення підрозділів Сил оборони, місця знаходження важливих стратегічних об’єктів та для корегування вогневого ураження,

– йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Крім того, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на Півдні.

Раніше в ОК "Південь" інформували, що ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалась обійти українські позиції поблизу Нової Кам'янки. Проте у стрілецькому бою диверсанти зазнали втрат і відступили на вихідні позиції.

Ворог продовжує атакувати Південь дронами-камікадзе. У ніч проти 18 жовтня нашим захисникам на Півдні вдалося збити 5 іранських безпілотників.

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Яка ситуація на Півдні

В ОК "Південь" зазначають, що до Херсону нашим військовим не так уже й багато залишилося. Водночас слід зрозуміти, що у наших воїнів попереду ще вдосталь роботи.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що в самому Херсоні росгвардія займається зведення оборонних позицій. Але вони не надто впевнені, що зможуть досягнути бажаних результатів.

На тлі наступу ЗСУ з Херсонщини масово втікають співробітники ФСБ. Вибираються вони спільно зі своїми рідними.

Видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня.

В Україні утримуються від гучних заяв, оскільки це може нашкодити операції. Разом з тим, наші захисники роблять яскраві натяки.

Варте уваги – карта бойових дій станом на 18 жовтня: дивіться відео