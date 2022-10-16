Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Раніше повідомлялось про те, де на Півдні було найгарячіше.

Важливо Україні прогнозують звільнення Херсона в жовтні: як там розвивається ситуація

Мобілізовані поширюються, як сезонний вірус

Гуменюк зазначила, що мобілізовані розповсюджуються, як сезонний вірус, на жаль, зокрема, й по території Півдня. Їх завозять потрохи й на правий і на лівий берег Дніпра. Вони вже є в підрозділах, які раніше вважались елітними і були потужно боєздатними. Зокрема, десантно-штурмові війська, які там уже давно і потерпають від наших вогневих уражень.

Мобілізовані мають компенсувати втрати. Прибувши на передову вони мають 1 іржавий автомат на 3 людей. Це така комплектація. Частково цивільний одяг. Тобто, вони вже майже готові до переходу в обмінний фонд,

– зауважила речниця оперативного командування "Південь".

Також цікаво – Нові втрати російської армії на 16 жовтня: дивіться відео

Деморалізація особового складу

Вона продовжила, що штатні війська Росії мають моральні проблеми, оскільки потужний і результативний вогонь по пунктах управління був, коли ми знищили аж 6 таких пунктів. Це деморалізувало особовий склад, бо командування немає, залишились лише нижчі прошарки командного складу, які на своїх посадах не здатні планувати стратегічно подальші дії.

"Вони вишукують наразі способи переформатування своїх підрозділів, тобто групування розбитих підрозділів в одне більш-менш компоноване. Також розглядають питання евакуації. Частину понтонів вони тримають на правому березі, для того, щоб з їхньою допомогою перебратись на лівий. Вони вважають, що там їм буде безпечніше, бо вважають своє становище на правому березі критичним", – наголосила Гуменюк.

Ситуація на Півдні: останні новини