При цьому окупанти швидко вивозять колаборантів до тимчасово окупованого Криму. Про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

До теми Чекаємо слушного моменту, – військовий експерт про звільнення Херсона

Що зараз відбувається у Херсоні

Росіяни серйозно готуються до наступу ЗСУ на Херсон. Окупанти намагатимуться стримувати свої позиції, але, вочевидь, непокояться, що у них нічого не вийде. Принаймні про це свідчить те, що колаборантів та їхні сім'ї активно вивозять до тимчасово окупованого Криму.

У Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Окупанти евакуюють з Херсонщини так звані "державні установи"

Раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованого Херсону виїхали співробітники банків, а також окупанти з собою захопили майно банків і пенсійного фонду. Усе вивезли на територію тимчасово окупованого Криму.

Також з Херсонщини масово втікають ФСБшики з родинами – їм навіть видали план евакуації.

Зауважимо, що видання Financial Times прогнозує, що звільнення міста від окупації можливе вже до кінця цього місяця. Натомість Путін віддав окупантам наказ втриматися за будь-яку ціну.

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