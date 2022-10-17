При этом оккупанты быстро вывозят коллаборантов в временно оккупированный Крым. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

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Что сейчас происходит в Херсоне

Россияне серьезно готовятся к наступлению ВСУ на Херсон. Оккупанты будут пытаться сдерживать свои позиции, но, очевидно, беспокоятся, что у них ничего не получится. По крайней мере, об этом свидетельствует то, что коллаборантов и их семьи активно вывозят в временно оккупированный Крым.

В Херсоне оккупанты вынуждены привлекать подразделения росгвардии к инженерному оборудованию позиций вокруг города. Одновременно принимаются меры по вывозу коллаборантов и их семей на территорию временно оккупированной территории АР Крым,

– говорится в сообщении Генштаба.

Оккупанты эвакуируют из Херсона так называемые "государственные учреждения"

Ранее сообщалось, что из временно оккупированного Херсона уехали сотрудники банков, а также оккупанты с собой захватили имущество банков и пенсионного фонда. Все вывезли на территорию временно оккупированного Крыма.

Также из Херсона массово бегут ФСБшики с семьями – им даже выдали план эвакуации.

Отметим, что издание Financial Times прогнозирует, что освобождение города от оккупации возможно уже к концу этого месяца. Путин же отдал оккупантам приказ удержаться любой ценой.

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