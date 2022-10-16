Про це 24 каналу розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що росіяни справді не мають постачання з лівого на правий берег.

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З іншого боку, ми маємо розглянути і рівень південного плацдарму – сюди входить і лівий берег Херсонщини і частина Запорізької області.

Саме цей південний плацдарм – має постійне постачання зброї та техніки, за рахунок такої транспортної артерії, як Керченський міст,

– зазначає Коваленко.

За словами фахівця, в переважній більшості випадків, основна частина всього озброєння проходить саме через його залізничну частину.

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"Той рівень пошкоджень, який нині є на Кримському мосту – пошкодив лише одну залізничну колію, а інша працює у реверсивному форматі", – резюмує він.

Що трапилося на Кримському мосту