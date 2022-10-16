Про це 24 каналу розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що росіяни справді не мають постачання з лівого на правий берег.
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З іншого боку, ми маємо розглянути і рівень південного плацдарму – сюди входить і лівий берег Херсонщини і частина Запорізької області.
Саме цей південний плацдарм – має постійне постачання зброї та техніки, за рахунок такої транспортної артерії, як Керченський міст,
– зазначає Коваленко.
За словами фахівця, в переважній більшості випадків, основна частина всього озброєння проходить саме через його залізничну частину.
Детально від ОК "Південь" про те, що у окупантів на Півдні із логістикою: дивіться відео
"Той рівень пошкоджень, який нині є на Кримському мосту – пошкодив лише одну залізничну колію, а інша працює у реверсивному форматі", – резюмує він.
Що трапилося на Кримському мосту
- Зранку 8 жовтня пролунали потужні вибухи на Кримському мосту. Внаслідок інциденту серйозних руйнувань зазнала переправа.
- Традиційно, росіяни – в істериці. Натомість українці запустили хвилю мемів, які неможливо було зупинити.
- Як стверджує військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, через вибухи на Керченському мосту передові підрозділи російських окупаційних сил не отримуватимуть достатньої кількості матеріально-технічного забезпечення. За його словами, логістика росіян зруйнована не повністю, але вона працює неефективно.
- У тому, що ремонт вже не допоможе Кримському мосту, переконаний військовий експерт Олег Жданов. Річ у тім, що можуть бути нові вибухи. Він підкреслив, що Антонівський міст – це була генеральна репетиція.
- Кремлівський диктатор Владімір Путін відреагував на вибух на Кримському мосту лише через дві доби. Він назвав його "терактом" проти цивільної інфраструктури Росії.