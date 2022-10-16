Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что у россиян действительно нет поставок с левого на правый берег.
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С другой стороны, мы должны рассмотреть уровень южного плацдарма – сюда входит и левый берег Херсонщины и часть Запорожской области.
Именно этот южный плацдарм – имеет постоянные поставки оружия и техники, за счет такой транспортной артерии, как Керченский мост,
– отмечает Коваленко.
По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев, основная часть всего вооружения проходит именно через его железнодорожную часть.
Подробно от ОК "Юг" о том, что у оккупантов на Юге с логистикой: смотрите видео
"Тот уровень повреждений, который сейчас находится на Крымском мосту – повредил только один железнодорожный путь, а другой работает в реверсивном формате", – резюмирует он.
Что случилось на Крымском мосту
- Утром 8 октября прогремели мощные взрывы на Крымском мосту. В результате инцидента серьезным разрушениям подверглась переправа.
- Традиционно, россияне – в истерике. В то же время украинцы запустили волну мемов, которые невозможно было остановить.
- Как утверждает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, из-за взрывов на Керченском мосту передовые подразделения российских оккупационных сил не будут получать достаточное количество материально-технического обеспечения. По его словам, логистика россиян разрушена не полностью, но работает неэффективно.
- В том, что ремонт уже не поможет Крымскому мосту, убежден военный эксперт Олег Жданов. Дело в том, что могут произойти новые взрывы. Он подчеркнул, что Антоновский мост – это была генеральная репетиция.
- Кремлевский диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв на Крымском мосту только через двое суток. Он назвал его "терактом" против гражданской инфраструктуры России.