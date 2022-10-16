Річ у тім, що ремонтні роботи у регіоні дуже залежать від погодних умов. Про це 24 каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Роботи тривають

За словами Гуменюк, для півострова дуже характерні потужні вітри, які перешкоджають як виробничій роботі, так і ремонтним роботам. Зокрема, це стосується налагодження таких нестійких конструкцій, як міст.

Процес наразі не завершений. Там ще тривають роботи, вони постійно відкладаються, тому що море сильно штормить, вітри там дуже потужні. Навіть пороми у них не ходять,

– сказала речниця ОК "Південь".

Так, у Керчі вже вишукувалися черги з вантажівок, які очікують по 3 – 4 доби. Відомо, що витримати вантажоперевезення при сильних штормових вітрах пороми просто не можуть.

"Тому постачання підсилення для ворога, який зосереджений у південних регіонах, наразі критично порушене", – підсумувала вона.

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