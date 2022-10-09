Коли минуло 12 годин після вибуху, росіяни стали вигадувати так звані "причини вибухів". Говорили і про порушення пожежної безпеки, і про "смертника на вантажівці". Це зауважив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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Версія зі смертником на вантажівці "не клеїться"

На думку експерта, смертник на вантажівці не міг обвалити 3 прольоти моста. Якби всередині фури була вибухівка, для моста це був би повітряний вибух. Жданов пояснює, що таким чином на міст пішла б лише ударна хвиля, а для хвилі такої потужності потрібна сильніша вибухівка. Тобто, за словами експерта, ця версія "не клеїться".

Хто підірвав міст – аналітика Жданова: відео

Жданов також пригадав одне з перших відео вибуху, яке зняли з відеореєстратора легковика. Там чути звуки ймовірного "прильоту".

Вони вигадують будь-яку версію, але для Путіна визнати чи припустити, що це зробила Україна, – катастрофа, яка призведе до нової внутрішньополітичної кризи в Росії,

– розповів Жданов.

Крім того, лунала версія, що міст підірвала ФСБ через внутрішні сварки. На думку Жданова, це не надто реально.

Мосту вже "не жити"

Жданов переконаний, що ремонт вже не допоможе Кримському мосту. Можуть бути нові вибухи. Він пригадав історію з Антонівським мостом. Каже, що це була генеральна репетиція.

Відповісти росіяни, на думку Жданова, нормально не зможуть. Єдине – можуть атакувати ракетами чи дронами-камікадзе. Українцям слід підготуватись, що найближчими днями загроза ракетних атак може вирости.

На використання ядерної зброї, продовжив експерт, Росія навряд чи наважиться.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

На Кримському мосту зранку 8 жовтня пролунав вибух. Там спалахнула величезна пожежа.

Обвалились 2 прольоти автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч. Одна автомобільна нитка – з Керчі на Тамань, попередньо, ціла. Рух автомобілів і поїздів по мосту зупинили.

Надвечір окупанти заявили, що на вцілілу частину Кримського мосту вже почали запускати авто. Крім того, для вантажівок нібито працює пором.

Путін наказав ФСБ посилити захист мосту.

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