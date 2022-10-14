Путін погрожує зерновою угодою

Російському президенту Владіміру Путіну привидівся якийсь зерновоз з вибухівкою. Його заяву поширили російські ЗМІ.

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ФСБ констатувала, що, швидше за все, вибухівку для інциденту на Кримському мості відправили ​​морем. Але поки що невідомо, чи використовувався зерновоз,

– заявив агресор.

Очільник Кремля пригрозив, розірванням угоди, якщо "виявиться", що гуманітарні коридори використовують для "терактів".

Як у Росії розслідують вибух на Кримському мосту

13 жовтня російські правоохоронці доповіли про розслідування вибуху на мосту через Керченську протоку. За всім, мовляв, стоять українські спецслужби, а також грузини, вірмени та самі росіяни.

У їхній уяві вибухівку на вантажівку завантажили в Одесі. Далі вона попрямувала у Болгарію, а через Вірменію, Грузію – у Краснодарський край. То ж як з цією версією може бути пов'язаний зерновоз – невідомо.

До речі, раніше російська ФСБ у вибуху звинуватила ГУР Міноборони України та керівника відомства Кирила Буданова. У відповідь на це в українській розвідці іронічно подивувалися, як це росіяни не знайшли візитки українців на місці вибуху.

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