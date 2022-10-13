Так, російські "правоохоронці" 12 жовтня розповіли голові слідчого комітету Росії свою версію вибуху на Кримському мосту. Заявили, що все нібито організували українські спецслужби, пишуть ЗМІ держави-агресора.
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Вибух на Кримському мосту: "версія" слідчого комітету Росії
Традиційно окупанти звинуватили у всьому українські спецслужби. Однак, запевнили, не обійшлося без участі грузинів та вірменів. Ба більше, – самих росіян.
Підлеглі відзвітували Алєксандру Бастрикіну, що встановили нібито 12 причетних до вибуху людей. Слідчі Путіна представили маршрут, яким і прямувала вантажівка.
Все нібито було так:
- вантаж сформували і відправили з Одеси до Болгарії;
- з Болгарії – у Грузію;
- з Грузії – до Вірменії;
- у Вірменії нібито встановили митні документи;
- далі машина знову повернулася в Грузію;
- водій перетнув кордон Росії через Північну Осетію, Краснодарський край, ну і звідти нарешті прибув до Криму.
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Російська версія щодо вибуху на Керчинському мосту: дивіться відео
Що відомо про вибух на Кримському мосту
- Близько 6 години ранку 8 жовтня на Керчинському мосту прогримів вибух. Частина конструкції буквально обвалилася у воду. Спалахнула масштабна пожежа.
- Попередньо, російські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна.
- В Росії заявили, що всередині вантажівки була вибухівка. Цікаво, що напередодні у Кремлі неодноразово запевняли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст. І взагалі міст охороняють під водою, над водою та нібито як тільки можна.
- В ОП заявили, що вибух на Кримському мосту зробили самі росіяни. Михайло Подоляк зауважив, що ФСБ за підтримки ПВК останнім часом намагалися тиснути на керівництво Міноборони та Генштабу Росії.
- У підриві переправи окупанти звинуватили Україну. А вже 10 жовтня окупанти масовано обстріляли Україну. Тоді Путін заявив, що це"помста за Керченський міст".
- Зазначимо, що після вибуху росіяни масово намагаються покинути тимчасово окупований Крим. На під'їзд до мосту утворились величезні затори. До речі, черги вантажівок станом на 13 жовтня досі видно з космосу.
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