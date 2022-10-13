Так, російські "правоохоронці" 12 жовтня розповіли голові слідчого комітету Росії свою версію вибуху на Кримському мосту. Заявили, що все нібито організували українські спецслужби, пишуть ЗМІ держави-агресора.

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Вибух на Кримському мосту: "версія" слідчого комітету Росії

Традиційно окупанти звинуватили у всьому українські спецслужби. Однак, запевнили, не обійшлося без участі грузинів та вірменів. Ба більше, – самих росіян.

Підлеглі відзвітували Алєксандру Бастрикіну, що встановили нібито 12 причетних до вибуху людей. Слідчі Путіна представили маршрут, яким і прямувала вантажівка.

Все нібито було так:

вантаж сформували і відправили з Одеси до Болгарії;

з Болгарії – у Грузію;

з Грузії – до Вірменії;

у Вірменії нібито встановили митні документи;

далі машина знову повернулася в Грузію;

водій перетнув кордон Росії через Північну Осетію, Краснодарський край, ну і звідти нарешті прибув до Криму.

Цікаво! Слідчий доповідав про все дуже тремтячим голосом та час від часу запинався, немов бачить "документи" щодо вибуху на Кримському мосту вперше.

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Російська версія щодо вибуху на Керчинському мосту: дивіться відео

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Близько 6 години ранку 8 жовтня на Керчинському мосту прогримів вибух. Частина конструкції буквально обвалилася у воду. Спалахнула масштабна пожежа.

Попередньо, російські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна.

В Росії заявили, що всередині вантажівки була вибухівка. Цікаво, що напередодні у Кремлі неодноразово запевняли, що ретельно перевіряють усі транспортні засоби, які заїжджають на міст. І взагалі міст охороняють під водою, над водою та нібито як тільки можна.

В ОП заявили, що вибух на Кримському мосту зробили самі росіяни. Михайло Подоляк зауважив, що ФСБ за підтримки ПВК останнім часом намагалися тиснути на керівництво Міноборони та Генштабу Росії.

У підриві переправи окупанти звинуватили Україну. А вже 10 жовтня окупанти масовано обстріляли Україну. Тоді Путін заявив, що це"помста за Керченський міст".

Зазначимо, що після вибуху росіяни масово намагаються покинути тимчасово окупований Крим. На під'їзд до мосту утворились величезні затори. До речі, черги вантажівок станом на 13 жовтня досі видно з космосу.

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