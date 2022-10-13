Так, российские правоохранители 12 октября рассказали главе следственного комитета России свою версию взрыва на Крымском мосту. Заявили, что все якобы организовали украинские спецслужбы, пишут СМИ государства-агрессора.
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Взрыв на Крымском мосту: "версия" следственного комитета России
Традиционно оккупанты обвинили во всем украинские спецслужбы. Однако заверили, что не обошлось без участия грузин и армян. Более того, самих россиян.
Подчиненные отчитались Александру Бастрыкину, что установили якобы 12 причастных к взрыву людей. Следователи Путина представили маршрут, по которому и направлялся грузовик.
Все якобы было так:
- груз сформировали и отправили из Одессы в Болгарию;
- из Болгарии – в Грузию;
- из Грузии – в Армению;
- в Армении якобы установили таможенные документы;
- далее машина снова вернулась в Грузию;
- водитель пересек границу России через Северную Осетию, Краснодарский край, а оттуда, наконец-то, прибыл в Крым.
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Российская версия о взрыве на Керченском мосту: смотрите видео
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Около 6 часов утра 8 октября на Керченском мосту прогремел взрыв. Часть конструкции буквально обрушилась в воду. Вспыхнул масштабный пожар.
- Предварительно российские СМИ сообщили, что в результате взрыва повреждено около 1,3 километра железнодорожного полотна.
- В России заявили, что внутри грузовика была взрывчатка. Интересно, что накануне в Кремле неоднократно уверяли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства. И вообще мост охраняют под водой, над водой и как только возможно.
- В ОП заявили, что взрыв на Крымском мосту совершили сами россияне. Михаил Подоляк отметил, что ФСБ при поддержке ЧВК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России.
- В подрыве переправы оккупанты обвинили Украину. А уже 10 октября оккупанты массированно обстреляли Украину. Тогда Путин заявил, что это "месть за Керченский мост".
- Отметим, что после взрыва россияне массово пытаются покинуть временно оккупированный Крым. На подъезде к мосту образовались огромные пробки. Кстати, очереди грузовиков по состоянию на 13 октября все еще видны из космоса.
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