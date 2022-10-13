Так, российские правоохранители 12 октября рассказали главе следственного комитета России свою версию взрыва на Крымском мосту. Заявили, что все якобы организовали украинские спецслужбы, пишут СМИ государства-агрессора.

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Взрыв на Крымском мосту: "версия" следственного комитета России

Традиционно оккупанты обвинили во всем украинские спецслужбы. Однако заверили, что не обошлось без участия грузин и армян. Более того, самих россиян.

Подчиненные отчитались Александру Бастрыкину, что установили якобы 12 причастных к взрыву людей. Следователи Путина представили маршрут, по которому и направлялся грузовик.

Все якобы было так:

груз сформировали и отправили из Одессы в Болгарию;

из Болгарии – в Грузию;

из Грузии – в Армению;

в Армении якобы установили таможенные документы;

далее машина снова вернулась в Грузию;

водитель пересек границу России через Северную Осетию, Краснодарский край, а оттуда, наконец-то, прибыл в Крым.

Любопытно! Следователь докладывал обо всем дрожащим голосом и время от времени запинался, словно видит "документы" о взрыве на Крымском мосту впервые.

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Российская версия о взрыве на Керченском мосту: смотрите видео

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Около 6 часов утра 8 октября на Керченском мосту прогремел взрыв. Часть конструкции буквально обрушилась в воду. Вспыхнул масштабный пожар.

Предварительно российские СМИ сообщили, что в результате взрыва повреждено около 1,3 километра железнодорожного полотна.

В России заявили, что внутри грузовика была взрывчатка. Интересно, что накануне в Кремле неоднократно уверяли, что тщательно проверяют все заезжающие на мост транспортные средства. И вообще мост охраняют под водой, над водой и как только возможно.

В ОП заявили, что взрыв на Крымском мосту совершили сами россияне. Михаил Подоляк отметил, что ФСБ при поддержке ЧВК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России.

В подрыве переправы оккупанты обвинили Украину. А уже 10 октября оккупанты массированно обстреляли Украину. Тогда Путин заявил, что это "месть за Керченский мост".

Отметим, что после взрыва россияне массово пытаются покинуть временно оккупированный Крым. На подъезде к мосту образовались огромные пробки. Кстати, очереди грузовиков по состоянию на 13 октября все еще видны из космоса.

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