Видео с места происшествия опубликовали российские телеграм-каналы. На кадрах видно, что десятки грузовиков стоят в очереди.
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Видео якобы сняли на территории аэропорта Войково. Кстати, очередь из грузовиков даже зафиксировали спутники.
В Керчи образовалась огромная очередь из грузовиков: видео
Что известно о взрыве на Крымском мосту
- Около 6 часов утра 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате этого повреждения получили железнодорожное и автомобильное полотно. Часть второго вообще упала в воду.
- Вечером того же дня на уцелевшую часть автомобильного моста начали впускать легковые машины. Грузовики переправляют на паромах.
- На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная очередь. Россияне пытались бежать с оккупированного полуострова, пока это еще возможно.
- В России в подрыве переправы обвиняют Украину. Президент Владимир Путин назвал массовые ракетные удары по Украине 10 октября "местью за Керченский мост".
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что к инциденту на мосту причастна Россия. Мол, это проявление внутреннего конфликта между спецслужбами государства-агрессорки.
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