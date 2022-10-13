Видео с места происшествия опубликовали российские телеграм-каналы. На кадрах видно, что десятки грузовиков стоят в очереди.

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Видео якобы сняли на территории аэропорта Войково. Кстати, очередь из грузовиков даже зафиксировали спутники.

В Керчи образовалась огромная очередь из грузовиков: видео

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Около 6 часов утра 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате этого повреждения получили железнодорожное и автомобильное полотно. Часть второго вообще упала в воду.

Вечером того же дня на уцелевшую часть автомобильного моста начали впускать легковые машины. Грузовики переправляют на паромах.

На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная очередь. Россияне пытались бежать с оккупированного полуострова, пока это еще возможно.

В России в подрыве переправы обвиняют Украину. Президент Владимир Путин назвал массовые ракетные удары по Украине 10 октября "местью за Керченский мост".

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что к инциденту на мосту причастна Россия. Мол, это проявление внутреннего конфликта между спецслужбами государства-агрессорки.

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