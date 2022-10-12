Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, все страны, которых Россия записала в список причастных к подрыву Крымского моста, отрицают свое участие. Более того, все названия и фамилии, заявленные страной-агрессором, являются конкретным фейком.

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Причастность Буданова – фейк

Советник главы ОП подчеркнул, что Россия сама совершила этот эксцесс на Крымском мосту. Кроме того, это свидетельствует о том, что страна-агрессор постепенно теряет влияние на оккупированных территориях и управление ими.

"Этот конкретный эксцесс на Керчинском мосту – это проявление внутреннего конфликта между спецслужбами России. Или если исходить из того, что мы увидели 10 октября – этот массированный предварительно подготовленный удар крылатыми ракетами по нашим городам – это была попытка хоть как-то оправдать абсолютно варварский террористический акт с точки зрения обстрела нашей территории", – заметил Подоляк.

Нет никакого господина Буданова с точки зрения этих обвинений, о которых говорит Следственный комитет России и все это абсолютный фейк,

– констатировал советник главы ОП,

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В Главном управлении разведки были традиционно лаконичны и сдержанны. Свое мнение по поводу цирка, который на скорую руку устроила ФСБ, поделился представитель пресс-службы ведомства Андрей Юсов.

Чушь эта вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем.

– подчеркнул он.

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