Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, всі країни, яких Росія записала до списку причетних у підриві Кримського моста, заперечують свою участь. Ба більше, всі назви та прізвища, заявлені країною-агресоркою, є конкретним фейком.
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Причетність Буданова – фейк
Радник голови ОП наголосив, що Росія сама здійснила цей ексцес на Кримському мосту. Крім того, це свідчить, що країна-агресорка поступово втрачає вплив на окуповані території та управління ними.
"Цей конкретний ексцес на Керчинському мосту – це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами Росії. Або якщо виходити з того, що ми побачили 10 жовтня – цей масований попередньо підготовлений удар крилатими ракетами по наших містах – це була спроба хоча б якось виправдати абсолютно варварський терористичний акт з точки зору обстрілу нашої території", – зауважив Подоляк.
Немає ніякого пана Буданова з точки зору цих звинувачень, про які говорить Слідчий комітет Росії й все це є абсолютним фейком,
– констатував радник голови ОП,
Подоляк спростував причетність Буданова до підриву Кримського моста: дивіться відео
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У Головному управлінні розвідки були традиційно лаконічними та стриманими. Свою думку щодо цирку, який нашвидкуруч влаштувала ФСБ, поділився представник пресслужби відомства Андрій Юсов.
Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо,
– наголосив він.
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Підрив Кримського моста: головне
- Зранку 8 жовтня близько 6 ранку пролунав вибух на Кримському мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим з Росією. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно.
- Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією". Крім того, він заговорив про "знищення" нашої країни.
- 10 жовтня російські військові здійснили масований ракетний удар по Україні. Як запевнив Путін – це відплата за вибухи на Кримському мосту. Крім того, російський президент заявив, мовляв, якщо Україна продовжуватиме "терористичні атаки проти Росії, то відповідь буде жорстокою, а її масштаб відповідатиме рівню загрози".
- У Кремлі дуже люблять погрожувати застосуванням ядерної зброї. Втім, коли у речника російського президента Дмітрія Пєскова спитали, чи вибухи на мості потрапляють під можливості залучення ядерної доктрини, той втік від відповіді. Так, Пєсков сказав, мовляв, "питання поставили неправильно".