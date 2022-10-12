Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, всі країни, яких Росія записала до списку причетних у підриві Кримського моста, заперечують свою участь. Ба більше, всі назви та прізвища, заявлені країною-агресоркою, є конкретним фейком.

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Причетність Буданова – фейк

Радник голови ОП наголосив, що Росія сама здійснила цей ексцес на Кримському мосту. Крім того, це свідчить, що країна-агресорка поступово втрачає вплив на окуповані території та управління ними.

"Цей конкретний ексцес на Керчинському мосту – це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами Росії. Або якщо виходити з того, що ми побачили 10 жовтня – цей масований попередньо підготовлений удар крилатими ракетами по наших містах – це була спроба хоча б якось виправдати абсолютно варварський терористичний акт з точки зору обстрілу нашої території", – зауважив Подоляк.

Немає ніякого пана Буданова з точки зору цих звинувачень, про які говорить Слідчий комітет Росії й все це є абсолютним фейком,

– констатував радник голови ОП,

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У Головному управлінні розвідки були традиційно лаконічними та стриманими. Свою думку щодо цирку, який нашвидкуруч влаштувала ФСБ, поділився представник пресслужби відомства Андрій Юсов.

Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо,

– наголосив він.

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