Після інциденту на Керченському мості у Москві почали приймати "дивні" рішення. Про це 24 каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов.

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Сакралізація мосту

Експерт зазначив, що відповісти Україні "адекватно" на вибух на Кримському мосту росіяни не зможуть.

Якщо вони зруйнують кілька мостів і відповідь буде "симетричною", це не матиме для України жодного символічного значення, позаяк наша влада не прив'язана до якихось мостів та інфраструктурних об'єктів... А ось удар по Кримському мосту для Путіна є початком кінця,

– пояснив оглядач.

За його словами, через 12 годин після вибуху на Кримському мосту Путін видав указ, щоб охорону об'єкта забезпечувала ФСБ, що є "дуже дивним рішенням".

"З самого початку цей об'єкт охоронявся чи не найсильніше на території Росії. Це не випадково, тому що міст мав не лише важливе стратегічне значення, але й передусім символічне – для Путіна та Росії. На сьогодні відбувається "десакралізація Путіна". Влада – це не лише інститути, особа і сила, але це передусім певний ареал та відчуття", – вказав оглядач.

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Символи постімперії

На думку Стуканова, росіяни підпорядковуються владі та вважають певну особу носієм влади, якщо вона володіє "концентрацією цієї влади".

Якщо у демократичних суспільствах роль "ареалу влади" виконує легітимність, тобто це опора на більшість, то в імперіях, а Росія є пережитком імперії, влада спирається на відчуття сакральності. Тобто йде мова про те, що керівник може бути "помазаником божим", про те, що влада надана йому десь згори – якимсь позалюдським інститутом,

– підкреслив аналітик.

За його словами, Путін впродовж років вибудовував для себе саме таку концепцію влади й зараз вона у всіх на очах руйнується через вибух на Кримському мосту.

"Цей Кримський міст був надзвичайно важливим символом цієї влади. Путін, "приєднавши" Крим, "поєднав" його з Росією за допомогою цього мосту, як ніби пуповиною. Для всіх росіян було зрозуміло, що зазіхання на цей міст – це зазіхання на першу особу, на самий устрій сучасної Росії як імперії", – розповів експерт.

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Він резюмував, що якщо Кремль не "потужно" не реагуватиме на такі ексцеси, тоді це означатиме "руйнацію інституту влади".

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