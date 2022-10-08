Серед можливих гіпотез інциденту на Керченському мосту є найбільш реалістична. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Вибухова" цистерна й авіаналіт

Шейтельман вказав, що однією з можливих версій є та, що ударити по мосту могли ракетою, випущеною з українського літака.

"Якщо це правда, тоді де була їхня ППО? Інша версія – що заклали вибухівку в опори, що також дивно. Ще одна версія: з відео навіть видно, що все летить праворуч, тобто таке відчуття, що вибух був там, де залізниця", – підкреслив аналітик.

На його думку, якщо вибухівка була у вантажівці, тоді це не пояснює, як загорівся залізничний ешелон, який був на відстані.

Якщо це все-таки СБУ, а не наші ЗСУ, то могли б у цистерну закачати нітрогліцерин та підірвати її. Я, в принципі, теоретизую, що могло б бути, якщо дистанційно підірвати цистерну. Цистерна, коли їде, то її особливо не перевіряють і не можуть здогадатися, що в ній вибухівка,

– пояснив політтехнолог.

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Водночас він переконаний, що незабаром всі дізнаються правду про цей інцидент.

"Якщо це українська авіація, то сьогодні вночі буде другий удар – чого чекати? Це буде як з Антонівським мостом: якщо раз попали, то ще попадемо. Або як у Криму: спочатку розбомбили аеродром, а вже наступного дня розбомбили великий військовий склад у Джанкої. Тоді зникли усі версії, що це диверсанти", – резюмував експерт.

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Версія з вантажівкою

Експерт зазначив, що до сьогодні було багато розмов про те, що неможливо було підірвати Кримський міст, але, як виявилося, це можливо.

Щодо вантажівки з вибухівкою – у мене великі сумніви, що ця російська версія є правдивою. Ми цього точно не бачили. Вантажівка мала везти 10 тонн вибухівки, щоб такий вибух зробити, щоб аж розлетілися шматки мосту,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, у сучасних аеропортах є вбудовані датчики у стелі та підлозі, які знаходять вибухівку у людей.

"Тому сьогодні в Ізраїлі на вході вже навіть немає перевірки, бо все запищить одразу, якщо в тебе навіть 100 грамів вибухівки, а тут 10 тонн. Я впевнений, що в них в асфальт вбудовані системи, які перевіряють вибухівку. Тому я не думаю, що це вантажівка", – додав оглядач.

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