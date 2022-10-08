Среди возможных гипотез инцидента на Керченском мосту есть наиболее реалистичная. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Взрывная" цистерна и авианалет

Шейтельман указал, что одной из возможных версий является удар по мосту ракетой, выпущенной с украинского самолета.

"Если это правда, тогда где была их ПВО? Другая версия – что заложили взрывчатку в опоры, что тоже странно. Еще одна версия: из видео даже видно, что все летит направо, то есть такое ощущение, что взрыв был там, где железная дорога" , – подчеркнул аналитик.

По его мнению, если взрывчатка была в грузовике, тогда это не объясняет, как загорелся находящийся на расстоянии железнодорожный эшелон.

Если это СБУ, а не наши ВСУ, то могли бы в цистерну закачать нитроглицерин и взорвать ее. Я, в принципе, теоретизирую, что могло бы быть, если дистанционно взорвать цистерну. Цистерна, когда едет, ее особо не проверяют и не могут догадаться, что в ней взрывчатка,

– объяснил политтехнолог.

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В то же время, он убежден, что вскоре все узнают правду об этом инциденте.

Если это украинская авиация, то сегодня ночью будет второй удар – чего ждать? Это будет как с Антоновским мостом: если раз попали, то еще попадем. Или как в Крыму: сначала разбомбили аэродром, а на следующий день разбомбили большой военный склад в Джанкое. Тогда исчезли все версии, что это диверсанты", – резюмировал эксперт.

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Версия с грузовиком

Эксперт отметил, что до сих пор было много разговоров о том, что невозможно было взорвать Крымский мост, но, как оказалось, это возможно.

Относительно грузовика со взрывчаткой – у меня большие сомнения, что эта российская версия правдива. Мы этого точно не видели. Грузовик должен был везти 10 тонн взрывчатки, чтобы такой взрыв сделать, чтобы разлетелись куски моста,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, в современных аэропортах есть встроенные датчики в потолке и полу, которые находят взрывчатку у людей.

"Поэтому сегодня в Израиле на входе уже даже нет проверки, потому что все запищит сразу, если у тебя даже 100 граммов взрывчатки, а здесь 10 тонн. Я уверен, что у них в асфальт встроены проверяющие взрывчатку системы. Поэтому я не думаю, что это грузовик”, – добавил обозреватель.

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