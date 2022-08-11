Местные жители живо обсуждают последствия инцидента. К тому же они ждут, когда и в каком объеме оккупационная власть компенсирует им нанесенный ущерб.

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Какова сейчас ситуация в Новофедоровке

На опубликованных фото можно увидеть, как некоторые жители убирают обломки поврежденных окон и крыш домов.

В то же время, на кадрах видно, что в некоторых помещениях взрывная волна выдавила стеклопакеты вместе с кирпичом. Но спасатели и полицейские оккупационные власти не спешат работать.

Хозяин одного из пострадавших автомобилей рассказал, что на момент взрывов его авто стояло в металлическом гараже. Но это не уберегло его от повреждений. Сам гараж "серьезно сплющило".

СМИ отмечают, что из-за взрывов пляжный сезон в Новофедоровке не остановился. Правда, отдыхающих, особенно россиян, после 9 августа заметно стало меньше.

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