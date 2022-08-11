Місцеві жителі жваво обговорюють наслідки інциденту. До того ж вони чекають, коли та в якому обсязі окупаційна влада компенсує їм завдану шкоду.
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Яка нині ситуація у Новофедорівці
На опублікованих фото можна побачити, як деякі мешканці прибирають уламки пошкоджених вікон та дахів будинків.
Водночас на кадрах видно, що у деяких приміщеннях вибухова хвиля видавила склопакети разом із цеглою. Але рятувальники та поліцейські окупаційної влади не поспішають працювати.
Господар одного з постраждалих автомобілів розповів, що на момент вибухів його авто стояло у металевому гаражі. Але це не вберегло його від пошкоджень. Сам гараж "серйозно сплющило".
ЗМІ зазначають, що через вибухи пляжний сезон у Новофедорівці не зупинився. Щоправда, відпочивальників, особливо росіян, після 9 серпня помітно поменшало.
Як виглядає Новофедорівка після вибухів: дивіться фото
Що відомо про вибухи у кримській Новофедорівці: головні новини
- У Сакському районі 9 серпня сталась низка вибухів. У міноборони росії заявили про "детонацію боєприпасів" та переконували, що техніка не пошкоджена.
- Пізніше в окупованому Криму показали наслідки вибухів. На аеродромі – залишки розбомблених літаків.
- Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що український південь особливо прекрасний у серпні.
- Радник Єрмака Олексій Арестович пожартував, що все йде за алфавітом: Б-Бєлгород, В-Вороніж, К-Курськ, К-Крим. Тому Кремлю слід приготуватись.
- У Повітряних силах підтвердили, що окупанти втратили 9 повітряних суден поблизу Саків.
- У Міністерстві оборони України прокоментували вибухи на аеродромі в Криму. Ганна Маляр нагадала росіянам, що курити у невстановлених місцях не можна, а правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися.
- Крім того, після вибуху у Новофедорівці росіяни масово вирішили тікати звідти. У сльозах та паніці вони стоять у величезних заторах.
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