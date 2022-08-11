Місцеві жителі жваво обговорюють наслідки інциденту. До того ж вони чекають, коли та в якому обсязі окупаційна влада компенсує їм завдану шкоду.

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Яка нині ситуація у Новофедорівці

На опублікованих фото можна побачити, як деякі мешканці прибирають уламки пошкоджених вікон та дахів будинків.

Водночас на кадрах видно, що у деяких приміщеннях вибухова хвиля видавила склопакети разом із цеглою. Але рятувальники та поліцейські окупаційної влади не поспішають працювати.

Господар одного з постраждалих автомобілів розповів, що на момент вибухів його авто стояло у металевому гаражі. Але це не вберегло його від пошкоджень. Сам гараж "серйозно сплющило".

ЗМІ зазначають, що через вибухи пляжний сезон у Новофедорівці не зупинився. Щоправда, відпочивальників, особливо росіян, після 9 серпня помітно поменшало.

Як виглядає Новофедорівка після вибухів: дивіться фото

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