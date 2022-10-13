Відео з місця події опублікували російські телеграм-канали. На кадрах видно, що десятки вантажівок стоять в черзі.

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Відео буцімто зняли на території аеропорту Войково. До речі, чергу з вантажівок навіть зафіксували супутники.

У Керчі утворилася величезна черга з вантажівок: відео

Що відомо про вибух на Кримському мосту

  • Близько 6 години ранку 8 жовтня на Кримському мосту трапився вибух. У результаті цього пошкоджень зазнали залізничне та автомобільне полотно. Частина другого взагалі впала у воду.
  • Ввечері того ж дня на вцілілу частину автомобільного моста почали впускати легкові машини. Вантажівки переправляють на поромах.
  • На під'їзді до Кримського моста утворилася величезна черга. Росіяни намагалися втекти з окупованого півострова поки це ще можливо.
  • У Росії в підриві переправи звинувачують Україну. Президент Владімір Путін назвав масові ракетні удари по Україні 10 жовтня "помстою за Керченський міст".
  • Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що до інциденту на мості причетна Росія. Мовляв, це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами держави-агресорки.

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