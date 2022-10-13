Відео з місця події опублікували російські телеграм-канали. На кадрах видно, що десятки вантажівок стоять в черзі.

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Відео буцімто зняли на території аеропорту Войково. До речі, чергу з вантажівок навіть зафіксували супутники.

У Керчі утворилася величезна черга з вантажівок: відео

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Близько 6 години ранку 8 жовтня на Кримському мосту трапився вибух. У результаті цього пошкоджень зазнали залізничне та автомобільне полотно. Частина другого взагалі впала у воду.

Ввечері того ж дня на вцілілу частину автомобільного моста почали впускати легкові машини. Вантажівки переправляють на поромах.

На під'їзді до Кримського моста утворилася величезна черга. Росіяни намагалися втекти з окупованого півострова поки це ще можливо.

У Росії в підриві переправи звинувачують Україну. Президент Владімір Путін назвав масові ракетні удари по Україні 10 жовтня "помстою за Керченський міст".

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що до інциденту на мості причетна Росія. Мовляв, це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами держави-агресорки.

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