Відео з місця події опублікували російські телеграм-канали. На кадрах видно, що десятки вантажівок стоять в черзі.
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Відео буцімто зняли на території аеропорту Войково. До речі, чергу з вантажівок навіть зафіксували супутники.
У Керчі утворилася величезна черга з вантажівок: відео
Що відомо про вибух на Кримському мосту
- Близько 6 години ранку 8 жовтня на Кримському мосту трапився вибух. У результаті цього пошкоджень зазнали залізничне та автомобільне полотно. Частина другого взагалі впала у воду.
- Ввечері того ж дня на вцілілу частину автомобільного моста почали впускати легкові машини. Вантажівки переправляють на поромах.
- На під'їзді до Кримського моста утворилася величезна черга. Росіяни намагалися втекти з окупованого півострова поки це ще можливо.
- У Росії в підриві переправи звинувачують Україну. Президент Владімір Путін назвав масові ракетні удари по Україні 10 жовтня "помстою за Керченський міст".
- Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що до інциденту на мості причетна Росія. Мовляв, це прояв внутрішнього конфлікту між спецслужбами держави-агресорки.
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