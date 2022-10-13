Нині на Кримському мосту відбувається ремонт. Відповідні кадри опублікувала американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies.

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Який вигляд зараз має Кримський міст

На сьогоднішніх знімках можна побачити поточний ремонт залізничного полотна Кримського мосту, а також пошкоджених ділянок прольоту автомобільного мосту.

Також на кадрах видно, транспорт, який їде мостом, а неподалік пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку.



Кримський міст станом на 13 жовтня / фото Maxar



На Кримському мосту триває ремонт / фото Maxar



Зруйнований Кримський міст / фото Maxar

Удар по Кримському мосту

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