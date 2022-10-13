Нині на Кримському мосту відбувається ремонт. Відповідні кадри опублікувала американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies.
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Який вигляд зараз має Кримський міст
На сьогоднішніх знімках можна побачити поточний ремонт залізничного полотна Кримського мосту, а також пошкоджених ділянок прольоту автомобільного мосту.
Також на кадрах видно, транспорт, який їде мостом, а неподалік пором, що перевозить вантажівки через Керченську протоку.
Кримський міст станом на 13 жовтня / фото Maxar
На Кримському мосту триває ремонт / фото Maxar
Зруйнований Кримський міст / фото Maxar
Удар по Кримському мосту
- Зранку 8 жовтня пролунав вибух на Кримському мосту. Внаслідок цього руйнувань зазнало як автомобільне, так і залізничне полотно.
- Дмітрій Мєдвєдєв назвав підрив Кримського моста "терористичним актом та диверсією".
- 10 жовтня окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Як заявив Путін – це відплата за вибухи на Кримському мосту.
- У Слідчому комітеті Росії заявили, мовляв, вже розслідували підрив Кримського моста 8 жовтня та знайшли причетних. Так, росіяни звинуватили в цьому голову ГУР МО Кирила Буданова.
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