Сейчас на Крымском мосту проходит ремонт. Соответствующие кадры опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

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Как выглядит сейчас Крымский мост

На сегодняшних снимках можно увидеть ремонт железнодорожного полотна Крымского моста, а также поврежденных участков пролета автомобильного моста.

Также на кадрах видно, что транспорт, который едет по мосту, а неподалеку паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив.



Крымский мост по состоянию на 13 октября.



На Крымском мосту продолжается ремонт / фото



Разрушенный Крымский мост / фото Maxar

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