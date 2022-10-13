Сейчас на Крымском мосту проходит ремонт. Соответствующие кадры опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.
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Как выглядит сейчас Крымский мост
На сегодняшних снимках можно увидеть ремонт железнодорожного полотна Крымского моста, а также поврежденных участков пролета автомобильного моста.
Также на кадрах видно, что транспорт, который едет по мосту, а неподалеку паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив.
Крымский мост по состоянию на 13 октября.
На Крымском мосту продолжается ремонт / фото
Разрушенный Крымский мост / фото Maxar
Удар по Крымскому мосту
- Утром 8 октября раздался взрыв на Крымском мосту . В результате этого разрушений испытало как автомобильное, так и железнодорожное полотно.
- Дмитрий Медведев назвал подрыв Крымского моста "террористическим актом и диверсией".
- 10 октября кафиры нанесли массированный ракетный удар по Украине . Как заявил Путин – это возмездие за взрывы на Крымском мосту .
- В Следственном комитете России заявили, что мол уже расследовали подрыв Крымского моста 8 октября и нашли причастных. Так, россияне обвинили в этом главу ГУР МО Кирилла Буданова.
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