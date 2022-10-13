Радостную новость сообщил Андрей Ермак – глава Офиса Президента. Он поделился первыми фотографиями героев.

Заметьте О службе отца в Мариуполе, ранениях и надежде на обмен: разговор с сыном пленного защитника

Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить из плена 20 человек,

– заявил Ермак.

Глава ОП заявил, что удалось вернуть домой:

14 воинов ВСУ;

4 бойцов ТРо;

одного нацгвардейца;

военнослужащего ВМС.

Героев содержали в Еленовке, временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.