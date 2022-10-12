24 канал пообщался с Богданом – сыном защитника Мариуполя, находящегося в российском плену. Парень призвал мир и Украину не забывать о тех, кто до сих пор находится в руках врага. Он подчеркнул, что им там очень тяжело, ведь уже длится пятый месяц страшного плена. И все они очень ждут обмена.

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"Любит фильмы, космос и пишет свое приложение": что Богдан рассказывает о папе

Богдан вспоминает своего отца теплыми словами, отмечая, что он – добрый и светлый человек. Даже в детстве отец никогда не был жестоким с ним, не наказывал за какие-либо проступки. А всегда учил и объяснял, что и как нужно делать.

Он любит фантастические и документальные фильмы, космос, историю тоже любит. Несколько лет назад начал сам изучать программирование, научился делать разные утилиты для ПК. Папа даже начал писать свое приложение, типа программы для занятий спортом,

– рассказал парень.

Богдан говорит, что спортом папа занимается с детства и никогда не делает перерывы в занятиях.



Богдан с отцом в Киеве / Фото предоставлено парнем

Сам защитник родился в Бердянске, но затем переехал в Мариуполь, где родился и Богдан. Его отец работал строителем и производил ремонты квартир под ключ. По словам сына, это у него очень хорошо получалось и люди всегда были удовлетворены качеством его работы.

Еще в детстве он очень сильно болел и ему удалили пол лёгкого. Но это ему это никогда не мешало заниматься спортом.

– рассказал Богдан.

В Мариуполе отец получил ранение и был на "Азовстале"

Парень добавил, что утром в первый день полномасштабного вторжения говорил с отцом. Потом несколько дней тот не выходил на связь. 28 февраля отец позвонил ему и сказал, что с ним все хорошо, что он мобилизовался в 109 ОБР ТРО Мариуполя.



Богдан с отцом, защитником Мариуполя / Фото предоставлено парнем

Я уже немного успокоился и обрадовался, что с ним все хорошо. Затем связь была потеряна. Однако когда 28 февраля я последний раз с ним разговаривал, он сказал, что с ним двое моих друзей. Они также пошли в 109 бригаду ТРО Мариуполя. Но, к сожалению, оба погибли в боях за "Азовсталь",

– сказал Богдан.

В конце марта отец Богдана написал сообщение, что жив, но получил ранения, поэтому его отправили на "Азовсталь". Также он отправил сыну фото.



Отец Богдана получил ранение в боях за Мариуполь / Фото предоставлено парнем

Связи с отцом не было с конца марта. Через своего друга Богдан узнал, что папа жив, находится на "Азовстали".

Из плена защитник звонил только раз, сказал, что жив и ждет обмена

30 мая в одном из телеграм-каналов парень нашел видео выхода защитников из "Азовстали", где и увидел своего отца.

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По словам Богдана, из плена папа позвонил ему в середине июня и сказал, что "все хорошо, жив. Ранение заживает, все очень ждут обмена". Через волонтеров, которых освободили, сын узнал, что отец чувствует себя хорошо и до сих пор находится в Оленовке. А представители Международного комитета Красного Креста сообщили Богдану, что видели его отца при выходе из "Азовстали".



​Отец Богдана / Фото предоставлено парнем

"Защитники Мариуполя – герои нашего времени. Верю, что скоро они вернутся"

Богдан также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом вернуть всех защитников Мариуполя.

Отца и всех, кто защищал Мариуполь и "Азовсталь", я очень благодарю и отдаю большое уважение. Они воевали за нас! То, что они сделали – невероятно! Сдерживать столь большой натиск врага со всех сторон. Они настоящие герои нашего времени! Очень жду возвращения своего отца и молюсь, чтобы всех защитников скорее освободили из этого ада! Они нужны нам живыми! Они прошли один ад и сейчас находятся в другом! Молимся и ждем всех! Очень скучаю, люблю и верю, что скоро он вернется!

– сказал парень.

Добавим, что 21 сентября произошел обширный обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула 215 человек, среди них – командиры и бойцы полка защитников Мариуполя. России же передали Виктора Медведчука и более 50 военных. Однако государство-агрессор до сих пор удерживает в плену 2,5 тысяч украинцев. Их родные и вся страна ждут их возвращения.