24 канал поспілкувався з Богданом – сином захисника Маріуполя, який перебуває у російському полоні. Хлопець закликав світ та Україну не забували про тих, хто ще досі перебуває у руках ворога. Він наголосив, що їм там дуже важко, адже вже триває п'ятий місяць страшного полону. І всі вони дуже чекають на обмін.

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"Любить фільми, космос і пише свій додаток": що Богдан розповідає про тата

Богдан згадує про свого батька теплими словами, зазначаючи, що він – добра та світла людина. Навіть у дитинстві батько ніколи не був жорстоким з ним, не карав за якісь провини. А завжди вчив і пояснював, що та як потрібно робити.

Він дуже любить фантастичні та документальні фільми, космос, історію теж любить. Кілька років тому почав сам вивчати програмування, навчився робити різни утиліти для ПК. Тато навіть почав писати свій додаток, типу програми для занять спортом,

– розповів хлопець.

Богдан каже, що спортом тато займається з дитинства і ніколи не робить перерви від занять.



Богдан з батьком у Києві / Фото надане хлопцем

Сам захисник народився у Бердянську, але потім переїхав у Маріуполь, де вже народився і Богдан. Його батько працював будівельником та робив ремонти квартир під ключ. За словами сина, це в нього дуже добре виходило й люди завжди були задоволені якістю його роботи.

Ще в дитинстві він дуже сильно хворів і йому видалили пів легені. Але це йому це ніколи не заважало займатися спортом,

– розповів Богдан.

У Маріуполі батько отримав поранення та був на "Азовсталі"

Хлопець додав, що у перший день повномасштабного вторгнення говорив з батьком зранку. А потім декілька днів не виходив на зв'язок. 28 лютого батько зателефонував йому та сказав, що з ним все добре, що він мобілізувався у 109 ОБР ТРО Маріуполя.



Богдан з батьком, захисником Маріуполя / Фото надане хлопцем

Я вже трохи заспокоївся та зрадів, що з ним все добре. Потім зв’язок був втрачений. Однак коли 28 лютого я крайній раз з ним розмовляв, то він сказав, що з ним двоє моїх друзів. Вони також пішли до 109 бригади ТРО Маріуполя. Але, на жаль, обоє загинули в боях за "Азовсталь",

– сказав Богдан.

Наприкінці березня батько Богдана написав повідомлення, що живий, але отримав поранення, тому його відправили на "Азовсталь". Також він скинув сину фото.



Батько Богдана отримав поранення у боях за Маріуполь / Фото надане хлопцем

Зв’язку з батьком не було з кінця березня. Через свого друга Богдан дізнався, що тато живий, перебуває на "Азовсталі".

З полону захисник дзвонив лише раз, сказав, що живий і чекає на обмін

30 травня в одному із телеграм-каналів хлопець знайшов відео з виходу захисників з "Азовсталі", де і побачив свого батька.

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За словами Богдана, з полону тато зателефонував йому в середині червня та сказав, що "все добре, живий. Поранення заживає, всі дуже чекають на обмін". Через волонтерів, яких звільнили, син дізнався, що батько почувається добре та досі перебуває в Оленівці. А представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили Богдана, що бачили його батька при виході з "Азовсталі".



​Батько Богдана / Фото надане хлопцем

"Захисники Маріуполя – герої нашого часу. Вірю, що скоро вони повернуться"

Богдан також звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом повернути усіх захисників Маріуполя.

Батьку та усім, хто боронив Маріуполь та "Азовсталь", я дуже дякую та віддаю велику пошану. Вони билися за нас! Те, що вони зробили – неймовірне! Стримувати такий великий натиск ворога з усіх сторін. Вони справжні герої нашого часу! Дуже чекаю на повернення свого батька та молюсь, щоб усіх захисників скоріше звільнили з того пекла! Вони потрібні нам живими ! Вони пройшли одне пекло та наразі перебувають в іншому! Молимось та чекаємо на всіх! Дуже сумую, люблю та вірю, що скоро він повернеться!

– сказав хлопець.

Додамо, що 21 вересня відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула 215 людей, серед них – командири та бійці полку захисників Маріуполя. Росії ж передали Віктора Медведчука і понад 50 їхніх військових. Однак держава-агресор досі утримує в полоні 2,5 тисячі українців. Їхні рідні та вся країна чекають на їх повернення.