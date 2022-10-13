Радісну новину повідомив Андрій Єрмак – глава Офісу Президента. Він поділився першими світлинами героїв.

Зауважте Про службу батька в Маріуполі, поранення і надію на обмін: розмова з сином полоненого захисника

Наші повертаються додому. ​​Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей,

– заявив Єрмак.

Голова ОП заявив, що вдалося повернути додому:

14 воїнів ЗСУ;

4 бійців ТРо;

одного нацгвардійця;

військовослужбовця ВМС.

Героїв утримували в Оленцівці, тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Єрмак заявив, що воїни наразі проходять медичний огляд. Герої – щасливі бути на рідній землі. Вдома їх дуже чекали: батьки, дружини, діти.

"Спілкуючись з родинами полонених, я помітив, що діти часто переживають все у собі, лиш виражають емоції в малюнках", – додав глава ОП.

Він зауважив, що хочеться зробити все, щоб батьки та матері якнайшвидше повернулися додому, а українські родини – возз'єднувались. Україна поверне всіх. Інакше не буде.