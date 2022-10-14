Путин угрожает зерновым соглашением

Российскому президенту Владимиру Путину померещился какой-то зерновоз со взрывчаткой. Его заявление было распространено российскими СМИ.

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ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатку для инцидента на Крымском мосту отправили по морю. Но пока неизвестно, использовался ли зерновоз,

– заявил агрессор.

Глава Кремля пригрозил, расторжением соглашения, если "окажется", что гуманитарные коридоры используют для терактов".

Как в России расследуют взрыв на Крымском мосту

13 октября российские правоохранители рассказали о расследовании взрыва на мосту через Керченский пролив. За всем, мол, стоят украинские спецслужбы, а также грузины, армяне и сами россияне.

В их воображении взрывчатку на грузовик погрузили в Одессе. Далее она направилась в Болгарию, а через Армению и Грузию – в Краснодарский край. Так как с этой версией может быть связан зерновоз – неизвестно.

Кстати, ранее российская ФСБ во взрыве обвинила ГУР Минобороны Украины и руководителя ведомства Кирилла Буданова. В ответ на это в украинской разведке иронично удивились, как это россияне не нашли визитки украинцев на месте взрыва.

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