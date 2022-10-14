С начала войны россияне украли и вывезли сотни тысяч тонн зерна из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей более полумиллиарда долларов. С незаконных продаж украинского зерна Кремль направляет деньги даже не для своего народа, а на войну с Украиной.

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В настоящее время началась вторая фаза вывоза зерна из Крыма на продажу. И остается один вопрос: почему мировые лидеры до сих пор не заблокировали всю транспортную систему торговых путей России?

Новые преступные схемы Кремля

Похоже, Россия снова ищет лазейки и возможности реализовать свои схемы для продажи украинского ворованного зерна. По данным крымского источника, не пожелавшего раскрывать свою личность, Россия начала снова вывозить зерно с территории Крыма.

В Луганской области россияне опустошают элеваторы и с помощью фур доставляют зерно в порты Севастополя, Феодосии и Керчи. Оттуда осуществляется погрузка зерна на суда.

При входе в крымские порты балкеры отключают радары, поэтому их невозможно отследить такими системами мониторинга судов, как Marine Traffic или Equasis.

Также источник сообщил, что судно под названием "POMPANO" с 30 сентября по 4 октября совершило переход из Керченского морского торгового порта в порт Эрен в Турции.

Посредством сайта мониторинга судов можно отследить историю этого судна.

На карте видно текущее местоположение POMPANO, судно находится в одном из турецких портов Эрен.

Пути вывоза Россией украинского зерна

Далее можно увидеть хронологию посещений этим судном морских портов.

26 сентября судно зашло в порт (RUZZZ), находящийся под контролем России, но информацию об этом порту они либо скрыли, либо удалили. Судно простояло там полтора дня, этого достаточно, чтобы загрузить на балкер примерно 100 – 120 тысяч тонн зерна.

После чего судно прибыло в порт Тамань, который является одним из наиболее перспективных динамично развивающихся зерновых терминалов России в Черном море и охватывает широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов.

По мнению специалистов, балкер мог загрузить часть похищенного зерна в одном из портов в Крыму и произвести догруз в Тамане.

Обратите внимание! POMPANO – это балкер, специализированное судно для перевозки грузов насыпью, таких как зерно, уголь, руда, цемент. То есть, Россия может беспрепятственно вывозить не только зерно, но и природные ресурсы с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Двойная игра: почему у России до сих пор есть торговый коридор

Многое на словах кажется достоверным, но это далеко не так. Санкции, введенные против России, должны ограничить не только политическую и экономическую деятельность, но также предусмотреть закрытие воздушного пространства и морских портов.

Порты, к которым до сих пор беспрепятственно пускают российские корабли. Если мы посмотрим на данные по мониторингу Marine Traffic, то увидим, что большое количество грузовых судов следуют со стороны Азовского моря в Турцию.

Уже были известны случаи, когда Россия вывозила зерно из оккупированных районов Украины в Турцию. Например, случай, когда в июне 2022 года в город Эскендерун (Турция) сухогруз "Михаил Ненашев" доставил 27 тысяч тонн зерна.

Пока Европа пытается помочь Украине с оружием и политической поддержкой, есть страны и компании, ведущие двойную игру и ищущие выгоду только для себя, не думая о последствиях в будущем.

Продовольствие как оружие в войне

До 24 февраля 2022 года Украина обеспечивала продовольствием более 400 миллионов человек по всему миру и являлась одним из крупнейших экспортеров пшеницы.

Отбор зерна вызывает ассоциации с политикой конфискации урожая в селах в 30-е годы XX века, когда в результате спровоцировавших Голодомор действий советской власти в Украине погибло от 4 до 10 миллионов человек.

Российская пропаганда действует по своему типичному методу – сначала создают проблему, а затем пытаются обвинить в этом других. Таким образом Россия обвиняет во всем санкции и Евросоюз, а сама ищет пути влияния.

Методы, которые сегодня использует Россия в Украине, похожи на те, что применял КГБ в 1930-х годах: умышленное уничтожение продовольственной и сельскохозяйственной инфраструктуры, особенно мелких ферм, и воровство украинского зерна.

Помимо своих энергоресурсов, Россия использует продукты питания как оружие в этой войне. Блокада поставок зерна и незаконное присвоение с целью создания голода в мире, чтобы оказывать давление на мир, особенно на ЕС и Украину.

Украина призывает международное сообщество осудить действия России, чтобы она убралась с украинской территории и усилить экономические санкции, чтобы остановить вооруженную агрессию против Украины и предотвратить дальнейшую гуманитарную катастрофу и усиление голода в мире.