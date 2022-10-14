Від початку війни росіяни вкрали і вивезли сотні тисяч тонн зерна з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей на понад пів мільярда доларів. З незаконних продажів українського зерна Кремль спрямовує гроші навіть не для свого народу, а на війну з Україною.

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Наразі почалася друга фаза вивезення зерна з Криму на продаж. І залишається одне питання: чому світові лідери досі не заблокували всю транспортну систему торговельних шляхів Росії?

Нові злочинні схеми Кремля

Схоже, що Росія знову шукає лазівки і можливості реалізувати свої схеми для продажу українського краденого зерна. За даними кримського джерела, яке не забажало розкривати свою особистість, Росія почала знову вивозити зерно з території Криму.

Наразі в Луганській області росіяни спустошують елеватори і за допомогою фур доставляють зерно в порти Севастополя, Феодосії та Керчі. Звідти здійснюється завантаження зерна на судна.

При вході в кримські порти балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити такими системами моніторингу суден, як Marine Traffic або Equasis.

Також джерело повідомило, що судно під назвою "POMPANO" з 30 вересня до 4 жовтня здійснило перехід із Керченського морського торговельного порту до порту Ерен в Туреччині.

За допомогою сайту моніторингу суден можна відстежити історію цього судна.

На карті видно поточне місце розташування "POMPANO", судно перебуває в одному з турецьких портів Ерен.

Шляхи вивезення Росією українського зерна

Далі можна побачити хронологію відвідувань цим судном морських портів.

26 вересня судно зайшло в порт (RUZZZ), який перебуває під контролем Росії, але інформацію про цей порт вони або приховали, або видалили. Судно простояло там півтори доби, цього достатньо, щоб завантажити на балкер приблизно 100 – 120 тисяч тонн зерна.

Після чого судно прибуло в порт Тамань, який є одним із найперспективніших зернових терміналів Росії в Чорному морі, який динамічно розвивається і охоплює широкий спектр послуг, пов'язаних із перевалкою зернових вантажів.

На думку фахівців, балкер міг завантажити частину викраденого зерна в одному з портів у Криму і зробити довантаження в Тамані.

Зверніть увагу! "POMPANO" – це балкер, спеціалізоване судно для перевезення вантажів насипом, таких як зерно, вугілля, руда, цемент. Тобто Росія може безперешкодно вивозити не лише зерно, а й природні ресурси з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Подвійна гра: чому Росія досі має торговий коридор

Багато що на словах здається достовірним, але це все далеко не так. Санкції, запроваджені проти Росії, мають обмежити не лише політичну та економічну діяльність, а також передбачити закриття повітряного простору і морських портів.

Портів, до яких досі безперешкодно пускають російські кораблі. Якщо ми подивимося на дані з моніторингу Marine Traffic, то побачимо, що велика кількість вантажних суден прямують з боку Азовського моря до Туреччини.

Вже були відомі випадки, коли Росія вивозила зерно з окупованих районів України до Туреччини. Наприклад випадок коли в червні 2022 року до міста Ескендерун (Туреччина) суховантаж "Михайло Ненашев" доставив 27 тисяч тонн зерна.

Поки Європа намагається допомогти Україні зі зброєю і політичною підтримкою, є країни і компанії, які ведуть подвійну гру і шукають вигоду тільки для себе, не думаючи про наслідки в майбутньому.

Продовольство, як зброя у війні

До 24 лютого 2022 року Україна забезпечувала продовольством понад 400 мільйонів людей по всьому світу і була одним із найбільших експортерів пшениці.

Відбирання зерна викликає асоціації з політикою конфіскації врожаю в селах у 30-ті роки XX століття, коли внаслідок дій радянської влади, що спровокували Голодомор, в Україні загинуло від 4 до 10 мільйонів людей.

Російська пропаганда діє за своїм типовим методом – спочатку створюють проблему, а потім намагаються звинуватити в цьому інших. Таким чином, Росія звинувачує у всьому санкції та Євросоюз, а сама шукає шляхи впливу.

Методи, які сьогодні використовує Росія в Україні, схожі на ті, що застосовувало КДБ у 1930-их роках: навмисне знищення продовольчої та сільськогосподарської інфраструктури, особливо дрібних ферм, і крадіжка українського зерна.

Крім своїх енергоресурсів, Росія використовує продукти харчування, як зброю в цій війні. Блокада поставок зерна і незаконне привласнення з метою створення голоду у світі, щоб чинити тиск на світ, особливо на ЄС і Україну.

Україна закликає міжнародне співтовариство засудити дії Росії, щоб вона забралась з української території та посилити економічні санкції, щоб зупинити збройну агресію проти України та запобігти подальшій гуманітарній катастрофі й посиленню голоду у світі.