Про це в інтерв'ю заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Однак варто зазначити, що про повне завершення війни до кінця цього року не йдеться.

Зверніть увагу Україна офіційно проситиме Ізраїль невідкладно надати системи ППО

Що чекає на Україну до кінця 2022 року

До кінця цього року залишилося трохи більше ніж 2 місяці. Однак Кирило Буданов запевнив, що за цей час на нашу країну ще чекає чимало перемог. Зокрема українські війська суттєво просунуться вперед.

До кінця року ми ще просунемось вперед значно, це будуть значущі перемоги, ви скоро це побачите,

– заявив Буданов.

У відповідь на питання чи йде мова про звільнення Херсона з окупації, Кирило Буданов лише сказав, що сподівається на це.

ЗСУ неподалік від Херсона, але про звільнення говорити ще рано

Варто відзначити, що західна преса вже робила прогноз щодо звільнення Херсона до кінця жовтня, а якщо точніше – уже цього тижня. Ймовірно, такі висновки журналісти зробили на основі даних про скорочення постачання зброї окупантам, зокрема через вибухи на Кримському мосту.

Колаборанти в Херсоні вже почали панікувати, а співробітники ФСБ втікають. Водночас росгвардія почала зведення оборонних позицій.

Керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська активно просуваються на території Херсонщини і вже не так далеко й від обласного центру, однак про його звільнення ще рано говорити. І причина цілком зрозуміла – у наших воїнів ще чимало роботи, а Путін віддав наказ окупантам за будь-яку ціну втримати Херсон, який є єдиним обласним центром України, який вдалося захопити окупантам від 24 лютого, без урахування Сєвєродонецька, який з 2014 року був тимчасовим адміністративним центром Луганської області, поки його не окупували росіяни.

Цікаво – експерт пояснив, чому Росія посилила атаки іранськими дронами: дивіться відео